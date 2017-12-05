5000 рублей пенсионерам в 2018 году. Выплатят или нет?

Судя по поступающим звонкам на горячие линии территориальных органов ПФР, жителей Якутии заинтересовало сообщение в популярном мессенджере, о том, что в 2018 году ожидается единовременная выплата пенсионерам в размере 5000 рублей.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия) сообщает, что информация, привлекшая внимание якутян, не является достоверной. В 2018 году единовременная выплата 5000 рублей пенсионерам не планируется.

Отделение ПФР по Якутии напоминает, что следить за новостями Отделения можно на официальных информационных площадках – это страница Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия) сайта Пенсионного фонда РФ, на официальных страницах Отделения в социальных сетях, а также через средства массовой информации республики.