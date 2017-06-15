50 лет образования совхозов  Мегино-Кангаласского района

Мегино-Кангаласский улус является одним из крупных сельскохозяйственных районов Республики Саха (Якутия), хотя по территории — один из небольших.

Ровно 50 лет назад решением Исполкома Райсовета депутатов Мегино-Кангаласского района от 27 февраля 1967 года, колхозы района преобразовались в совхозы. Основные производственные силы были распределены по 4-м крупным совхозам: имени Героя Попова, имени Максима Горького, имени В.И. Ленина, имени К.К. Байкалова, занимавшихся животноводством и земледелием, включая овощеводство.

Образование совхозов сыграло значимую роль в социально-экономическом и производственном развитии всего района, повлияв и на уклад жизни его жителей. Сплоченность и энтузиазм людей, трудовых коллективов позволил добиться высоких результатов.

Приведем несколько показателей работы совхозов: посевная их площадь под урожай 1980 года–12944 гектара, поголовье крупного рогатого скота–25629, в том числе10025 коров, а лошадей–10104 голов. Производство в совхозах сельскохозяйственной продукции в 1990 году по сравнению с 1967 годом выросло: молока–почти на 44%, мяса–27%, зерна–31%, картофеля–в 4,8 раза, овощей–в 3,3 раза.

За этими цифрами кроется добросовестный труд сотен наших земляков–агрономов, доярок, рабочих, зоотехников, инженеров, механизаторов, слесарей, строителей, работников автобаз, ветеринаров, специалистов. К сожалению, невозможно в этой статье перечислить всех, непосредственно чьими руками создавалось и крепло хозяйство. Мы по праву гордимся именами активных организаторов совхозного движения: это Петр Петрович Антонов, Михаил Павлович Захаров, Иван Гаврильевич Тимофеев, Гаврил Александрович Старостин и другие, это овощеводческая бригада Героя Социалистического Труда, депутата верховного Совета СССР Екатерины Иннокентьевны Новгородовой, это бригады животноводов Павла Софроновича Винокурова, Егора Дмитриевича Слепцова, Марии Семеновны Яковлевой, Павла Петровича Шарина и многих других.

За достижение наиболее высоких показателей в выполнение девятого пятилетнего плана в 1975 году совхоз имени В.И. Ленина был награжден памятным знаком «За трудовую доблесть в девятой пятилетке» с занесением на Всесоюзную доску Почета на ВДНХ СССР. Совхозы не только занимались производством, но и внесли большой вклад в социальное развитие жизни села: строительство школ, клубов, спортзалов, детских садов и других социальных объектов.

В рамках мероприятий, посвященных 50-летию совхозов в нашем улусе учрежден юбилейный знак «50 лет совхозам Мегино-Кангаласского улуса». Проведен фестиваль ветеранов совхозов «Ааспыт кэм дорҕоонноох тойуга», организована Эстафета знамени Ленина по всем наслегам, входящих в совхозы. Население с большим энтузиазмом приняло участие в смотрах агитбригад, спартакиадах, презентациях книг («Чыпчаал», «Улуу киһи Лауреат Дьөгүөрэп» и др.). Готовится к выпуску мультимедийный диск и брошюра-фотоальбом. Во всех четырех бывших совхозах проводятся юбилейные совхозы.

Улусный Ысыах также будет посвящен 50-летию образования совхозов. Во время Ысыаха планируется чествование тружеников сельского хозяйства, обширная культурная и спортивная программа, в которой задействованы жители всех наслегов. Эти мероприятия дают возможность старшему поколению оживить в памяти историю совхозов, своего села и улуса, а молодежи — лучше понять и осмыслить трудовую историю родного края.