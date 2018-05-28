5-звездочный отель Aquamarine Resort & SPA в Севастополе ждет Вас!

Знакомьтесь, «Aquamarine Resort & SPA» (Севастополь, Крым) — построен по стандартам мировых европейских курортов и имеет аккредитацию 5*!



Располагает одним из крупнейших на побережье аквапарков — «Зурбаган»! Пятизвездочный курортный комплекс «Aquamarine Resort & SPA» расположен всего в 50 м от красивейшего пляжа «Омега»!

Это один из самых презентабельных отелей Севастополя, где высокий комфорт сервиса сочетается с деловой обстановкой. По этой причине, в курортном комплексе любят останавливаться гости, прибывшие в город с рабочими визитами. Отдых в отеле можно совместить с лечебными или профилактическими процедурами.

Отель представляет собой девятиэтажное здание с лифтами, построенное по международным стандартам. Номерной фонд состоит из номеров категорий: однокомнатные superior, двухкомнатные люксы premier suite и дизайнерские полулюксы desigh deluxe. В номерах есть балкон, санузел с ванной, кондиционер, элегантная мебель, телевизор, телефон, сейф и мини-бар. Из окон открываются виды на море или на город.

На территории курортного комплекса к услугам гостей: бассейны (открытый и крытый), медицинский центр со СПА-процедурами, банный комплекс, имидж-студия, спортивные площадки, тренажерный зал, места для активных игровых видов спорта, рестораны, аквапарк «Зубраган». Работают службы быта, магазины, косметический и массажный кабинеты. Много развлечений предусмотрено для детей, в том числе, специальная игровая детская комната с воспитателем.

Отель имеет оборудованный песчано-галечный пляж, который оборудован кафе, барами, душевыми и раздевалками, навесами, туалетом, спасательным постом. Расстояние до берега моря от отеля – 50 м!

Открывайте новые места и получайте свежие впечатления вместе с «ГТА Тур Люкс»!

Всегда рады встрече в фирменном офисе туроператора PEGAS Touristik в г.Якутске:



ул.Кирова, 18, блок В (Бизнес центр, главный вход, 1 этаж).



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