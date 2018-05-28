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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.05.2018, 13:00
Столица
Якутская городская Дума проводит депутатские слушания
28.05.2018, 13:00
Культура & Образование
Афиша
Репертуар Саха академического театра им П. Ойунского
28.05.2018, 12:50
Происшествия
В Якутии юный мотоциклист чудом избежал серьезных травм в ДТП
28.05.2018, 12:40
Экология
Ботанический сад открылся в Мирном
28.05.2018, 12:30
Экономика
Доходы бюджета Якутии в 2017 году составили более 177,2 млрд рублей
28.05.2018, 12:24
Происшествия
Фотофакт
Экстра
Пожар на обогатительной фабрике АЛРОСА
28.05.2018, 12:20
Происшествия
В Якутии с помощью вертолета спасли трех мужчин и двух собак
28.05.2018, 12:10
Красота & Здоровье
Спасти от инсульта можно!
28.05.2018, 12:00
Республика
В Усть-Алданском, Алданском и Намском районах действует особый противопожарный режим
28.05.2018, 11:50
Происшествия
61-летний мужчина подозревается в краже со взломом
28.05.2018, 11:40
Спорт
Фестиваль скалолазания прошел в Якутске
28.05.2018, 11:30
Путешествия
5-звездочный отель Aquamarine Resort & SPA в Севастополе ждет Вас!
28.05.2018, 11:29
Общество
Сегодня день рождения руководителей, художника, поэта, режиссера, журналиста и звезды эстрады
28.05.2018, 11:20
Культура & Образование
Красочный концерт детского ансамбля танца «Сандал»
28.05.2018, 11:10
Спорт
На 202-м прошло соревнование по плаванию в холодной воде
28.05.2018, 10:50
Общество
«Горячая линия» прокуратуры по вопросам защиты прав граждан с ОВЗ
28.05.2018, 10:40
Столица
Депутат Ил Тумэна Дмитрий Семенов бросил вызов ректору ЯГСХА
28.05.2018, 10:30
Происшествия
Житель Якутии незаконно вырубил 584 лиственницы
28.05.2018, 10:20
Республика
Резонанс
Алексей Колодезников: в Амгинском районе начнут выплаты пострадавшим от паводка
28.05.2018, 10:10
Финансы
РСХБ инвестирует в строительство завода по глубокой переработке мяса индейки
28.05.2018, 10:00
Республика
Фотофакт
В Олекминске зацвел багульник
28.05.2018, 9:50
Происшествия
На реке Колыма подтоплено четыре населенных пункта
28.05.2018, 9:40
Экология
В Якутске ожидается гроза
28.05.2018, 9:30
Происшествия
В Якутии горит более 500 га леса
28.05.2018, 9:20
Общество
Прокуратура Мирного защищает права пенсионера
28.05.2018, 9:10
Происшествия
Вымогатель ждет суда
28.05.2018, 9:02
Происшествия
У Среднеколымска ожидается дальнейшее повышение уровня воды
28.05.2018, 8:39
Республика
Объявление
28 мая предстоят временные ограничения электроснабжения
28.05.2018, 8:36
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
28.05.2018, 7:56
Общество
Фотофакт
Учителя и школьники получили традиционные денежные гранты от Николая Местникова
28.05.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 28 мая 2018
28.05.2018, 1:11
Политика
Эксклюзив
Климент Иванов: Кривое зеркало современной истории. Кому это надо?
27.05.2018, 21:25
Экономика
Лето! Время пить квас «Сделано в Якутии»! Покупайте в сети супермаркетов «Алмаз»!
27.05.2018, 21:23
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту аварийного отключения электроэнергии в Якутске
27.05.2018, 19:48
Столица
В Речпорту приступили ко второму этапу по ликвидации загрязнения нефтепродуктами
27.05.2018, 19:45
Общество
Фотофакт
Колесо обозрения покидает Якутск
27.05.2018, 19:43
Происшествия
Паводок 2018: в Якутии подтоплено две деревни
27.05.2018, 15:38
Столица
Энергоснабжение потребителей Центрального энергорайона восстановлено
27.05.2018, 13:22
Происшествия
Фотофакт
В Среднеколымске ведут работы по укреплению дамбы
27.05.2018, 13:20
Столица
Энергетики восстанавливают электроснабжение Якутска
27.05.2018, 13:04
Общество
Сегодня день рождения руководителя, главы и аниматора
27.05.2018, 12:13
Культура & Образование
В школе №24 Якутска прозвенел последний звонок
27.05.2018, 12:09
Желток
Фотофакт
Резонанс
Айаал Лазарев теперь рекламирует суши и пиццу
27.05.2018, 10:36
Происшествия
Паводок 2018: Среднеколымск готовится к повышению уровня воды
27.05.2018, 10:32
Происшествия
В Якутии произошло 6 пожаров
27.05.2018, 9:06
Общество
Троица 2018 — что нельзя делать, история, традиции и обычаи праздника
27.05.2018, 9:05
Общество
Некролог
Скончался советский политический деятель Якутии
27.05.2018, 8:08
Общество
Молодая исследовательница вернула имена сунтарского купца, лидера повстанцев и красного командира
27.05.2018, 7:54
Культура & Образование
Душевный вечер поэта-якутянина прошел в Санкт- Петербурге
27.05.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 27 мая 2018
26.05.2018, 23:23
Происшествия
В Якутии произошло смертельное опрокидывание трактора
26.05.2018, 21:41
Столица
Резонанс
В Якутске ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов
26.05.2018, 19:21
Общество
Резонанс
В Якутске прошел митинг сборщиков бивней мамонта
26.05.2018, 19:01
Происшествия
Колыма подтопила взлетно-посадочные полосы аэропортов Зырянки и Среднеколымска
26.05.2018, 13:49
Происшествия
В Среднеколымск направят 2 тонны дополнительной взрывчатки
26.05.2018, 13:44
Происшествия
В Серебряном бору при пожаре пострадала новостройка
26.05.2018, 13:40
Происшествия
Кража на девичнике
26.05.2018, 13:01
Общество
Видео
Михаил Николаев поздравил выпускников
26.05.2018, 12:14
Республика
Аэропорт «Якутск» — лучший аэропорт стран СНГ в 2017 году
26.05.2018, 11:42
Республика
Глава Якутии — Ущерб от паводка может превысить 1 млрд рублей
26.05.2018, 11:36
Республика
26 мая — День грамотного потребителя услуг ЖКХ в Якутске
26.05.2018, 10:17
Общество
Анонс
В Якутске открылась выставка коллекционеров
26.05.2018, 9:14
Республика
«Справедливая Россия» — Проблемы прикованных к кровати больных пациентов
26.05.2018, 9:11
Культура & Образование
Позитив
Якутянин стал лучшим режиссером на международном кинофестивале
26.05.2018, 9:06
Происшествия
В центре Якутска загорелся жилой дом
26.05.2018, 8:59
Происшествия
Паводок 2018 — в Якутии топит село
26.05.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 26 мая 2018
26.05.2018, 0:22
Столица
Александр Подголов посадил фамильное дерево
26.05.2018, 0:03
Культура & Образование
Сегодня день рождения артистов
25.05.2018, 23:05
Спорт
Трудовые коллективы перетягивали канат на Кубке Федерации профсоюзов Якутии
25.05.2018, 21:27
Экономика
Егор Борисов и Игорь Сечин подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве
25.05.2018, 21:22
Столица
Для выпускников коррекционной школы прозвенел последний звонок
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Путешествия
28 мая 2018, 11:30
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5-звездочный отель Aquamarine Resort & SPA в Севастополе ждет Вас!

Знакомьтесь, «Aquamarine Resort & SPA» (Севастополь, Крым) — построен по стандартам мировых европейских курортов и имеет аккредитацию 5*!

Располагает одним из крупнейших на побережье аквапарков — «Зурбаган»! Пятизвездочный курортный комплекс «Aquamarine Resort & SPA» расположен всего в 50 м от красивейшего пляжа «Омега»!

Это один из самых презентабельных отелей Севастополя, где высокий комфорт сервиса сочетается с деловой обстановкой. По этой причине, в курортном комплексе любят останавливаться гости, прибывшие в город с рабочими визитами. Отдых в отеле можно совместить с лечебными или профилактическими процедурами.

Отель представляет собой девятиэтажное здание с лифтами, построенное по международным стандартам. Номерной фонд состоит из номеров категорий: однокомнатные superior, двухкомнатные люксы premier suite и дизайнерские полулюксы desigh deluxe. В номерах есть балкон, санузел с ванной, кондиционер, элегантная мебель, телевизор, телефон, сейф и мини-бар. Из окон открываются виды на море или на город.

На территории курортного комплекса к услугам гостей: бассейны (открытый и крытый), медицинский центр со СПА-процедурами, банный комплекс, имидж-студия, спортивные площадки, тренажерный зал, места для активных игровых видов спорта, рестораны, аквапарк «Зубраган». Работают службы быта, магазины, косметический и массажный кабинеты. Много развлечений предусмотрено для детей, в том числе, специальная игровая детская комната с воспитателем.

Отель имеет оборудованный песчано-галечный пляж, который оборудован кафе, барами, душевыми и раздевалками, навесами, туалетом, спасательным постом. Расстояние до берега моря от отеля – 50 м!

Открывайте новые места и получайте свежие впечатления вместе с «ГТА Тур Люкс»!

Всегда рады встрече в фирменном офисе туроператора PEGAS Touristik в г.Якутске:

ул.Кирова, 18, блок В (Бизнес центр, главный вход, 1 этаж).

http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhalive&utm_medium=no&utm_campaign=news

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Источник: ГТА Тур Люкс.
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27.05.2018, 8:08
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Молодая исследовательница вернула имена сунтарского купца, лидера повстанцев и красного командира
26.05.2018, 9:14
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«Справедливая Россия» — Проблемы прикованных к кровати больных пациентов
26.05.2018, 19:21
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В Якутске прошел митинг сборщиков бивней мамонта
26.05.2018, 0:22
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