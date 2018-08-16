5 способов закончить отношения по-взрослому

Для того, чтобы с кем-то расстаться, не обязательно устраивать скандал с истерикой и вызывать «скорую». Давайте будем цивилизованными (и взрослыми, что важно!) людьми, сообщает Рамблер.

Убедитесь, что вы точно этого хотите

Неважно, сколько вы встречались — 2 месяца или 10 лет — решение о расставании должно быть осознанным. Не принимайте его, если чувствуете, что обижены или раздражены: рискуете пожалеть. Спросите себя, точно ли вы больше не испытываете чувств к вашему партнеру. Не делайте резких движений, пока не убедитесь, что готовы отпустить человека и пойти дальше без него. Если вы все решили, фокусируйтесь на негативных, а не на позитивных моментах ваших отношений — так будет психологически проще.

Обойдитесь без намеков

Сообщайте партнеру о своих намерений четко и ясно. Поверьте, фраза типа «давай поставим наши отношения на паузу» ранит ничуть не меньше, чем «нам пора расстаться». Старайтесь обходиться без эвфемизмов и красивых, но бессмысленных фраз. Вы не древнегреческий оратор, а расставание — не лучший момент для тренировки красноречия.

Будьте строги, но добры

Да, соблюсти этот баланс бывает ой как нелегко. Расставание — болезненный процесс, и вы должны с уважением отнестись к чувствам партнера. При этом вы должны установить свои границы и избавить человека от ненужных иллюзий.

Решите, чего он заслуживает

Нет идеально рецепта для расставания. Здесь все индивидуально: только вам решать, заслуживает ли ваш партнер последней ночи любви или с него хватит четырех строчек текста (хотя, расставаться по смс — последнее дело). Но вдруг он вам сильно насолил и желания общаться больше совсем нет?

Посмотрите в будущее

Решите, что в будете делать после расставания. Сможете ли вы наслаждаться свободой или сразу же броситесь в омут новых отношений? Получится ли у вас не тосковать или тосковать минимально? То, что мы будем делать завтра, часто зависит от того, о чем мы думаем сегодня. Вот и подумайте.