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29 июня 2018, 13:30
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5 способов добиться поставленной цели

Кто не хочет быть счастливым, здоровым и богатым? Правильная рекомендация: поставить цель и спланировать время для ее достижения. Но что-то не работает в этой очевидной схеме. И дело в том, что в наш цифровой век отнюдь не время, а энергия является главной валютой достижения целей. Хорошо спланированная цель без поддержки энергии не имеет шансов быть совершенной, сообщает Рамблер.

Наша жизнь бывает похожа на кадры из фильма. И мы сами выбираем сценарии этих кадров. Почему же зачастую человек вместо красочной, вкусной и громкой жизни выбирает однообразный, тусклый, пресный сценарий? Об этом Dni.Ru рассказала известный бизнес-коуч, психолог, эксперт в области психологии бизнеса, кандидат наук Ангелина Шам.

Сейчас уже все знают, пусть и не всегда понимают, термин «прокрастинация». Это выбор человеком низкоэнергетических состояний, когда «не делать что-то» спокойнее и привычнее, чем «делать». Отсюда — тенденция откладывать необходимые дела на потом.

Причина кроется в базовом конфликте нашего мозга. Не вдаваясь в физиологию нервной системы, условно можно разделить мозг на древний и современный. Древний мозг пытается сохранить нас в привычном состоянии, удержать от выхода из зоны комфорта. Современный мозг, напротив, требует достижений и преобразований. Но для трансформаций необходима энергия. И ею нужно научиться управлять для того, чтобы достигать нужных целей. Не тратить энергию понапрасну, а находить источники и создавать резервуары.

Существует несколько каналов, по которым утекает наша энергия. Постепенно устранив причины прокрастинации, вы шаг за шагом будете приближаться к достижению заветной цели.

Проснись и пой

Природа позаботилась о том, чтобы человеку каждое утро хотелось просыпаться с желанием жить и создавать что-то новое. А ощущаете ли вы утром прилив энергии? И надолго ли его хватает?

Для того чтобы быть на максимуме в течение дня, необходимо сформировать полезные привычки относительно нашего тела.

Знаете пословицу «ты то, что ты ешь»? Так вот, ты — еще и то, что пьешь, сколько и когда спишь и двигаешься. Следует отказаться от привычки пить много кофе, потому что после стимуляции кофеином обычно наступает период «торможения», который в свою очередь требует новой стимуляции.

Фастфуд и сахар — еще один источник быстрой утечки энергии и ощущения усталости после очень короткого насыщения. Предпочтите чистую воду газированным напиткам, ешьте ту еду, которую не портят руки человека, спите не меньше восьми часов ночью и отдыхайте днем. Тогда утренняя энергия не покинет вас в течение дня и сил на достижение цели появится в разы больше.

Шут или Пьеро?

Эмоции — это то, что мы испытываем каждую секунду. Если бы они были валютой, то курс их конвертации склонялся бы либо в нашу, либо не в нашу пользу. Если мы транслируем раздражительность на медлительного сотрудника, злость от бесконечных пробок, обиду на вторую половинку — значит мы конвертируем жизненные силы в проигрыш. А если мы наполняем свой сосуд положительными эмоциями, такими как любовь, радость, удовольствие, то этим заметно повышаем свой энергетический баланс. А чем выше баланс — тем больше сил для достижения цели.

О чем думает моя голова?

Человек часто не замечает того, что его мозг все время работает на кнопке «вкл». Например, у каждого бывает неприятный день, который, казалось бы, уже завершен, а мозг снова и снова прокручивает его. Есть люди, которые переживают о том, что уже давно прошло, и боятся того, что еще не случилось, а может быть, никогда и не случится. Не думая о настоящем, а постоянно живя в прошлом и будущем, мы блокируем ту энергию, которая приближает нас к цели. Отпустите плохие мысли и дайте возможность новым идеям ворваться в вашу жизнь.

В чем смысл?

По своей природе люди любят придавать всему происходящему в их жизни особый смысл. «Это трагедия, — рыдает девушка, — он ушел». А если посмотреть с другой стороны, то это лишь начало чего-то нового. Человек одновременно силен и слаб смыслами. В любом случае нужно помнить, что из каждой ситуации есть как минимум несколько выходов и один запасной. Поэтому не придавайте большого смысла мнимым трудностям — и вы сразу увидите, как путь к цели станет менее тернистым.

Вишенка на торте

То, что мы обычно называем препятствиями, зачастую является частью нашей цели. Никогда не нужно сравнивать себя с другими — у каждого свой путь и своя цель. Поэтому нужно либо перестать жаловаться и пытаться достигнуть цели в предлагаемых обстоятельствах, либо выбрать для начала цель попроще. Ту, которой можно коснуться рукой.

Источник: https://woman.rambler.ru/psychology/40207837-5-sposobov-dobitsya-postavlennoy-tseli/
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