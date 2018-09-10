5 советов для успешной леди

Хотите обойти конкурентов, заявив право на лидерство, черпайте знания у природы, сообщает Рамблер.

Первую науку достижения успеха можно извлечь из поведения маленьких львят. Основополагающая задача — «испачкать морду в крови».

Им удается учиться у старших более опытных сородичей. Малышам не вливают информацию словесно или благодаря наглядным пособиям данный инструмент полезен лишь на практике, они знают, не замаравшись, вряд ли выживут. Мы, аудитория, усевшаяся за парты поглощающая информацию зайца-лектора о тонкостях охоты. Куда плачевней вариант закрывшись дома наедине с собой познавать истину, а когда грянет час действий, мы готовы трепетать от вида крови.

Следующая наука познания — поведение рыб под символическим названием «урок потока».

Плывя против течения, рыба пытается максимально пропустить через себя воды. Поток несет достаточно питательных веществ. Выходит, сопротивляясь, жизнь рыб значительно обогащается. Мы, флегматично уклоняясь от сопротивлений, движемся параллельно течению, находясь в зоне комфорта, теряем массу возможностей. Не желая копать глубже, стремимся реализовать творческий потенциал.

Третий урок успеха мы можем научиться у дятла. Да, у дятла!

Он называется «урок реалистичной фокусировки».

Дятел во многом умнее нас. Да, он бьется головой о дерево, но делает это он очень успешно. Он реалистичен — он не пытается разбить дерево пополам одним ударом, как это хотят сделать многие из нас, и он сфокусирован — он не стучит в дерево со всех сторон. Он фокусировано бьет в одну и ту же точку, медленно продвигаясь к своему червячку. Нам же нужен не червяк, а сразу змей, и найти его мы хотим не в плотном дереве, а лишь присыпанным листьями на земле.

Четвертый урок успеха мы можем выучить у собаки.

Он социальный и называется «повиляй хвостом первый».

В 21 веке уже не важно, что делаешь ты, а важно на что ты мотивируешь других людей. И прекрасный пример здесь собака. Собака не думает: «Сначала ты меня домой приведи, накорми и помой, а потом я тебе повиляю хвостом.» Собака первая отдает свои чувства и лишь потом получает взамен то, что ей нужно. При этом она не заставляет вас ей ничего отдавать, она делает так, что вы сами хотите это сделать.

Пятый урок успеха нам должна преподать змея.

Урок называется «не надо ныть».

Она не думает: «У меня нет ни рук, ни ног, у меня плохое зрение, я родилась не в той стране, меня никто не любит, мои родители обо мне не заботились с момента как я вылупилась». Змея обходится тем, что у нее есть, и мы даже боимся этого «животного-инвалида». И если ей что-то не нравится, она просто меняет шкуру и ползет дальше без сожалений.