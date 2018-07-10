5 признаков того, что вы нарвались на энергетического вампира

«Что за бред?» — можете подумать вы, и будете не совсем правы. Эксперты уверяют, что такие люди реально существуют, и, сами того не осознавая, крадут вашу энергию. Это могут быть ваши друзья, коллеги и даже родственники — просто после общения с ними вы можете чувствовать себя уставшими и разбитыми, словно разгрузили несколько вагонов с тяжелыми мешками. Кто же такие энергетические вампиры и как от них защититься? Разбираемся вместе с Рамблер.

Действительно ли существует энергетический вампиризм?

Начнем с того, что человек даже может не осознавать, что он является энергетическим вампиром, и будет искренне недоумевать, почему вы общаетесь с ним все реже и реже. Такие люди просто начинают подпитываться вашей энергией, и чем хуже становится вам, тем лучше они себя чувствуют. Причем эксперты уверяют, что даже сильный стресс может спровоцировать негативное поведение такого вампира, и он невольно начнет искать своих жертв, чтобы поддерживать свои силы или даже чувствовать себя счастливым.

Кстати, есть у меня на примете одна семья. С виду вполне благополучная и дружная — муж, жена и две очаровательные дочери. И после некоторых жизненных трудностей, которые свалились на главу этого семейства, начали происходить действительно странные вещи. Так, например, день у мужчины не задался, если с утра он не доведет всех своих домочадцев до белого каления. И чем больше они заводятся (зачастую дело доходит даже до истерики), тем счастливее чувствует себя этот индивид. В течение всего дня улыбка не сходит с его лица и, как он сам признается, он чувствует себя так, словно отдохнул на хорошем курорте. А что же домашние? Им вот как раз не позавидуешь. После каждого подобного случая они ощущают себя разбитыми и настолько уставшими, что просто не способны ничего делать, кроме как спать.

5 признаков, что вы нарвались на человека, который забирает вашу энергию

Если вы столкнулись с подобным, но все еще не спешите связать свои симптомы с тем, что у вас выкачивают энергию, тогда обратите внимание на эти признаки, красноречиво указывающие на то, что в вашем окружении завелся такой вампир.

Он постоянно плетет интриги и стравливает людей. Такому человеку скучно жить, когда все вокруг хорошо и спокойно. Поэтому он специально начинает подначивать людей и придумывать интриги, зачастую не принимая в них личное участие. Он как серый кардинал — будет наблюдать за травлей со стороны и подключится к процессу лишь в самом конце. Поэтому если вы вдруг стали замечать, что кто-то из вашего окружения намеренно, якобы из лучших побуждений, передает вам сплетни, чтобы вы разобрались с обидчиком, для начала выясните, так ли все было на самом деле. Не ведитесь на провокацию и не давайте энергетическому вампиру повода лишний раз позлорадствовать.

Он постоянно провоцирует ссоры и скандалы, наслаждаясь результатом. Этот человек обычно начинает громче всех возмущаться и орать, разжигая чувство ненависти в других таких же несогласных. И когда уже все вокруг заведутся, начиная вспоминать свои личные обиды, и переругаются друг с другом, тогда этот зачинщик довольно потирает руки и наслаждается тем, что привлек внимание к своей персоне. Поэтому если вдруг вас пытаются вывести на эмоции, постарайтесь держать себя в руках и не заводиться.

Использует ваши слабости вам во вред. Если такой человек, скажем, узнает о том, что вы чего-то боитесь или же слишком сильно что-то любите, то он тут же начинает вами манипулировать. Причем вы даже сразу и не поймете, что стали жертвой манипулятора, настолько искусно он ведет свою игру. В итоге вы стараетесь выполнить все прихоти этого индивида, подпитывая его своей энергий.

Все разговоры он сводит к тому, чтобы вызвать у вас чувство жалости. О чем бы вы ни рассказывали и как бы ни пытались донести человеку, что у вас сложная жизненная ситуация и вам необходима поддержка, энергетический вампир тут же будет парировать, что ему сейчас еще хуже — и вообще он весь такой «бедный и несчастный», поэтому вы должны его жалеть и выполнять все его прихоти. Не реагируйте на это!

Заставляет вас постоянно испытывать чувство вины. У него магическим образом получается найти выход из любой ситуации, причем все повернув таким образом, что это вы еще останетесь крайней, а значит, вы должны срочно бросить свои дела и разруливать проблемы этого человека. Попробуйте действовать на опережение и с самого начала обговаривайте ваши действия и проанализируйте, к каким результатам это может привести. И тогда вампир должен будет либо согласиться с вашими условиями, либо переключиться на другую жертву. Чаще они выбирают второй вариант.

Как противостоять таким людям?

Чтобы сохранить свое эмоциональное состояние в норме, просто следите за тем, с кем и как вы общаетесь. Если это какой-то посторонний вам человек, то вы с легкостью можете отойти от него, тем самым давая понять, что разговор закончен.

Хуже дела обстоят, если энергетическим вампиром является ваш близкий человек (кто-то из родителей, ваш партнер или подруга). От них просто так не отстранишься, в противном случае это вызовет новый прилив негодования, истерики и обиду на всю жизнь.

Поэтому постарайтесь изначально установить свои правила общения (скажем, если ваша мама пытается давить на вас, чтобы вы отчитывались, где и с кем проводите время, хотя вам давно уже не 15 и даже не 20 лет, тогда четко объясните, что вы ее любите, но это ваша жизнь и вы вольны поступать по-своему), не ведитесь на провокации (например, ваш благоверный начинает намеренно провоцировать скандал, выводя вас на определенные эмоции — просто скажите: «Милый, ты, как всегда прав, давай сделаем так, как считаешь нужным» — и все, конфликт исчерпан), а заодно научитесь твердо говорить «нет» и правильно отказывать людям.

Поверьте, эти простые хитрости помогут вам сберечь свои нервы и эмоциональное состояние. Ведь никакому энергетическому вампиру будет неинтересно общаться с тем, кто просто не реагирует на его выпады и не подпитывает его негативными эмоциями.