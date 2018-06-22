5 приемов, заставляющих мужчину быть щедрым

А, впрочем, заставлять не будем. Это недальновидно. Заставить можно, но есть ли в этом смысл? Желание дарить должно идти от самого человека. Причем постоянно, сообщает Рамблер.

Для начала примем за аксиому тот факт, что мужчины должны делать подарки. Желание нравиться женщине, вызывать у нее восторг и восхищение — в крови у сильного пола. И пусть это больше похоже на попытку быть «самым-самым» в самосознании мужчины. Цель женщины в этом случае — устроить мужчине некую ярмарку тщеславия, чтобы он сам мог восхищаться собой и собственной щедростью. Ведь как сказал Ларошфуко «В основе, так называемой щедрости, обычно лежит тщеславие, которое нам дороже всего, что мы дарим».

Сковородка — не подарок

Другой вопрос, какие именно подарки мужчина должен делать. Сразу вбейте себе в голову (именно себе), а потом уже любимому, что сковородки/блендеры/утюги это домашняя утварь, а не подарок.

Подарки это то, что останется в памяти, а лучше в руках — навсегда. И будет ценно как морально, так и материально. Например, полет на воздушном шаре с бокалом Dom Perignon 8 марта, золотое украшение подаренное не на годовщину свадьбы, шуба из натурального меха, купленная вам не после того, как вы плакали за ней полгода, сертификат на все процедуры в spa, преподнесенный не после того, как вы все лето пахали на даче.

Не «купи», а «надо»

Внушаем себе, а заодно благоверному, что некий подарок вам действительно нужен. Например, решив обзавестись новыми серьгами, заблаговременно вскользь упоминаем, что от всех имеющихся украшений у вас стали болеть мочки. И каждый раз, проходя мимо ювелирного салона, рассматриваем новую пару серег, вдохновенно и задумчиво произнося: «вот эти, пожалуй, мне подойдут», «такое украшение, стало бы отличным подарком для меня». И улыбаемся. Как утверждает профессор Вирджинского университета, Джеффри Россмен, такое поведение внушает мужчине, что выбранные серьги достойны его женщины, а не она их.

При этом, выбрасываем из лексикона слово «купи». Оно больше похоже на попрошайничество. Привыкаем к слову «нужно». Безапелляционный термин, используя который, женщина не просит, а информирует.

Зачем ты так тратился?

Получая дорогой подарок, по поводу или без, многие дамы так рассыпаются в благодарностях, что это даже настораживает. И уж мужчин тем более. Фразы типа: «Дорогой, это же так дорого! Зачем!» Действительно заставляют задуматься мужчину «а зачем»? В следующий раз, понимая, что его дама вполне согласится и на подарок подешевле, мужчина не будет так тратится. Принимая подарок, восхищаемся не его ценой, а его красотой (блеском, сиянием, формами).

Кстати, многие девушки, приглашенные в ресторан, тут же выискивают в меню недорогие блюда. Зачем? В следующий раз, мужчина, поняв, что изыски не нужны, угостит вас уличным фаст-фудом. Как утверждают французские психологи из института в Тулузе, мужчине будет гораздо дороже та женщина, на которую он больше потратился. Вкладывая в вас деньги, время и подарки, мужчина сам будет дорожить вами гораздо больше.

Мне еще никто и никогда….

Еще одна распространенная женская фраза: «Любимый, мне еще никто и никогда не дарил….». Нет, конечно, мужчине приятно быть первым, но отнюдь не в этом случае. Закономерный встречный вопрос: «А почему никто и никогда»? Уж не ошибся ли ваш избранник? Поэтому благодаря, не нужно падать ниц. Как пишет российский сексолог Игорь Кон, в случае с дорогими подарками, мужчин гораздо больше подстегивает дух соперничества, чем первооткрывателя. Не бойтесь после искреннего «Я благодарна тебе за этот чудесный подарок», еще немного полюбовавшись добавить: «Ни одни подаренные мне раньше бриллианты, не сверкали так ярко». Что слышит мужчина? Что вы привыкли к дорогим подаркам, для вас это нормально, и чтобы не упустить вас, он должен удержать или приподнять планку. Английский ученый-психолог Дэвид Льюис предлагает использовать для выражения благодарности примерно такие фразы: «мне нравится твое умение жить красиво», «я люблю тебя за твою щедрость и умение радовать».

Учим дарить

Бывают, конечно, запущенные случаи, когда мужчина, выросший в семье, где не было принято дарить женщинам подарки, попросту не будет догадываться о такой необходимости. Злиться и ругаться на него будет бессмысленно. В этом случае начинаем обучение собственным примером. Регулярно, преподносим благоверному подарочки. Новую рубашку в понедельник, чтобы неделя прошла плодотворно. Пачку рыболовных крючков — в пятницу, чтобы рыбалка на выходных удалась. Сексолог Александр Полеев считает, что так можно завести механизм взаимодействия и обратной связи. Мужчина, ранее не знавший даже самого слова «подарок», выйдя из шока от ваших поступков, через недельку-другую и сам сделает ответный шаг.

Не просим милостыню

Конечно, подарки состоятельного олигарха, среднестатистического мужа, и юноши с нестабильным доходом это разные вещи. Но в каждом случае, дама должна дать понять, что подарком мужчина не будет спасать ее от голодной смерти. Всё, что дарит мужчина — исключительно нужно вам исключительно для хорошего настроения, для удовольствия, а не для первостепенных нужд. Обладая мощным эго, мужчине гораздо приятнее тратить деньги «со вкусом», а не подавать милостыню. На этот счет, известный французский политик Эдуар Эррио однажды сказал: «Подарки, как и добрые советы, доставляют радость дающему».

Спокойно идем к цели

Подводя итог, остановимся на главном: научите дарить подарки своим примером, ненавязчиво укажите на то, что вам нужно, спокойно поблагодарите за врученный подарок. Вот и все хитрости! И помните, что как сказал Анатоль Франс: «женщина — великая воспитательница мужчины»!