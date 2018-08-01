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1 августа 2018, 18:00
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5 ошибок при макияже бровей

Хотите, чтобы ваш макияж работал на вас и убавлял вам годы, а не старил? Тогда обратите самое пристальное внимание на брови: именно от их рисунка, густоты и оттенка зависит, на кого вы будете похожи — на юную свежую красавицу или уставшую от жизни тетеньку, сообщает Рамблер. Проверьте, не делаете ли вы этих ошибок — и будьте самой красивой!

Коррекция бровей нитью или воском

Очень плохая идея — выравнивать форму или толщину бровей с помощью воска или нити. Воск — слишком грубый материал для нежной кожи вокруг глаз и бровей и регулярное его употребление быстро сделает кожу мятой и старой, а нить попросту неудобна: как бы вы ни старались, вам не удастся провести по-настоящему ровную линию с ее помощью. Так что лучше уж по старинке!

Слишком редкая коррекция бровей

Если вы думаете, что достаточно удалять лишние волоски на бровях раз в неделю, то у нас для вас плохие новости. Именно в области бровей каждый лишний волосок особенно бросается в глаза (извините за каламбур) — а значит, их не должно быть. Никогда. Даже совсем-совсем маленьких и безобидных.

Вы красите брови в цвет ваших волос

Увы, но такой простой способ подбора оттенка подходит только для очень ярких брюнеток. Всем остальным приходится потрудиться, чтобы найти наиболее подходящий цвет. Стилисты рекомендуют определить самый темный оттенок ваших волос — и выбирать именно его для бровей. В противном случае взгляд будет уставшим, а лицо — казаться старше.

Вы подкрашиваете брови до того, как нанести тон

Это так удобно, возможно, думаете вы. И очень ошибаетесь: подкрашивая брови до того, как наложить тон, вы рискуете ошибиться в оттенке и сделать брови темнее или светлее, чем надо. Еще одна ошибка — ретушировать брови в самом конце, после нанесения туши и лайнера. В этом случае силуэт почти гарантированно будет перегружен. Всему свое время, идеальный порядок нанесения макияжа такой: основание, бронзатор, румяна, брови, а затем все остальное.

Вы начинаете линию не с той стороны

Логично начинать вести линию с основания брови и вести к ее окончанию, верно? А вот и нет: чтобы бровь получилась максимально естественной, начинать нужно с середины, с самой широкой ее части. Продвигайтесь к внешнему краю, а затем вернитесь к основанию. И следите за тем, чтобы у основания брови цвет был более светлый, чем у окончания — в противном случае глаза будут казаться меньше, а взгляд — более усталым.

 

Источник: https://woman.rambler.ru/beauty/40459467-5-oshibok-pri-makiyazhe-brovey/
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