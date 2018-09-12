5 октября наплавные мосты на трассе «Вилюй» будут демонтированы

Определены предварительные сроки демонтажа наплавных мостов на трассе А-331 «Вилюй» в Якутии Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй»: 12 сентября 2018 года установлены предварительные сроки демонтажа наплавных мостов: — через реку Тюкян на км 702 — с 05.10.2018; — через реку Оччугуй-Ботуобуя на км 1151 – с 05.10.2018. В зависимости от погодно-климатических условий возможна корректировка указанных сроков. ФКУ Упрдор «Вилюй» просит водителей заблаговременно планировать свои маршруты. Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

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