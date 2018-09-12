5 октября наплавные мосты на трассе «Вилюй» будут демонтированы

Определены предварительные сроки демонтажа наплавных мостов на трассе А-331 «Вилюй» в Якутии
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй»: 12 сентября 2018 года установлены предварительные сроки демонтажа наплавных мостов:
— через реку Тюкян на км 702 — с 05.10.2018;
— через реку Оччугуй-Ботуобуя на км 1151 – с 05.10.2018.
В зависимости от погодно-климатических условий возможна корректировка указанных сроков.
ФКУ Упрдор «Вилюй» просит водителей заблаговременно планировать свои маршруты.
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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