5 наслегов Якутии отказываются от регистрации актов рождения, брака и смерти

Услуги по получению свидетельств по пяти видам актов гражданского состояния – рождению, заключению и расторжению брака, установлению отцовства и смерти – можно получить непосредственно в наслегах Якутии, даже не выезжая в районный центр. В республике сегодня полномочиями на государственную регистрацию наделены 376 органов местного самоуправления.

Таким образом, самые жизненно необходимые услуги максимально приближены к человеку, что очень важно с учётом особенностей республики с огромной территорией и с труднодоступными населёнными пунктами.

Однако в Якутии есть муниципальные образования, которые с учётом мнения населения хотят отказаться от переданных отдельных государственных полномочий. Это населённые пункты, в которых в течение трёх лет не производились актовые записи.

«Анализ показывает, что в Черюмчинском и Барыласском наслегах Верхоянского района эти записи не производились в течение семи последних лет», – пояснила и.о. руководителя Управления ЗАГС Якутии Туйаара Такасаева, представляя проект закона 19 ноября на заседании регионального правительства.

Причины предложения об отказе от исполнения полномочий указываются разные: отсутствие родильных домов, моргов в наслеге, отсутствие специального помещения для торжественной регистрации брака, отсутствие банкоматов для уплаты государственной пошлины, низкая скорость Интернета. По словам Такасаевой, данный вопрос не раз рассматривался на Общественном совете Управления ЗАГС, межведомственной комиссии.

Проектом закона предлагается прекратить осуществление переданных отдельных государственных полномочий на государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака, установления отцовства, смерти в Уолбутском наслеге Абыйского улуса, в Эгинском, Суордахском, Черюмчинском и Барыласском наслегах Верхоянского района.

«После принятия проекта закона у населения этих наслегов с 1 января 2019 года не будет возможности регистрировать акты гражданского состояния у себя в населённом пункте. Жители этих сёл будут выезжать в улусный центр и производить государственную регистрацию в улусном центре путём подачи заявлений в отделах Управления ЗАГС». – сказала Туйаара Такасаева.

Также и.о. руководителя напомнила, что в рамках мероприятий по цифровизации экономики с 1 октября 2018 года органы ЗАГС Якутии перешли на новый формат работы – внедряется федеральная государственная информационной система «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»). Сейчас во всех наслегах республики подключаются сертифицированные защищённые компьютеры к единой сети передачи данных, а также приобретаются источники бесперебойного питания и матричные или струйные принтеры для печати необходимых для населения свидетельств.

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