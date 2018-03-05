5 марта заявлены три участника праймериз «Единой России»

Секретарь Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», народный депутат РС(Я) Александр Ноговицын, исполнительный директор ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» Александр Смирнов и президент Торгово-Промышленной Палаты РС(Я) Владимир Членов подали документы на участие в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия).

Александр Смирнов будет выдвигаться по списку на территории Кобяйско-Верхоянского избирательного округа №28.

Справка:

Смирнов Александр Александрович

Дата рождения: 30 сентября 1978 года

Место рождения: город Ленск, Якутской АССР

Образование: высшее

— В 2002 году окончил Иркутский государственный технический университет, по специальности: инженер-механик.

— В 2007 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, по специальности: Экономика управления предприятия.

Лидер якутских единороссов Александр Ноговицын будет бороться за мандат по своему Кобяйско-Верхоянскому одномандатному избирательному округу №28.

Справка:

Ноговицын Александр Александрович

Дата рождения: 15 декабря 1972 года

Место рождения: п. Сангар Кобяйского района Якутской АССР

Образование: высшее

Специальность: машины и аппараты текстильной и легкой промышленности и предприятий бытового обслуживания, теплогазоснабжение и вентиляция, государственное и муниципальное управление

В 1995 году окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «машины и аппараты текстильной и легкой промышленности и предприятий бытового обслуживания» с квалификацией «инженер-механик».

В 2006 году окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «теплогазоснабжение и вентиляция».

В 2010 году с отличием окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление».

Советник генерального директора исполнительной дирекции ОАО «Сахатранснефтегаз», президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) Владимир Членов пойдет по списку на территории Центрального округа №4.

Справка:

Членов Владимир Михайлович

Дата рождения: 14 октября 1950 года

Место рождения: г. Абдулино Оренбургской области

Образование: высшее

Специальность: история, государственное и муниципальное управление

В 1979 году окончил Якутский государственный университет по специальности «история» с квалификацией «преподаватель истории и обществоведения».

В 1990 году окончил Хабаровскую высшую партийную школу.

В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Санкт-Петербургском институте управления и экономики по программе «Государственное и муниципальное управление».

Прием документов на участие в предварительном голосовании для кандидатов в народные депутаты РС(Я) осуществляется по адресу:

город Якутск, ул.Аммосова, дом 18, каб.401

Время приема документов:

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,

с перерывом на обед с 13.00 до 14.00,

суббота, воскресенье – выходные дни, за исключением 31 марта и 01 апреля (в эти дни прием документов будет вестись по обычному графику).

Документы для скачивания доступны по ссылке: http://dropmefiles.com/kmISy

Также на сайте http://yakut.er.ru/news/12345/

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) пройдет 15 апреля.