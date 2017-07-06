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6 июля 2017, 12:21
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5% квартир в обмен на землю

Власти Якутии будут распределять земли застройщикам без конкурса, если они обязуются предоставить 5% квартир в своих объектах или выделить средства для завершения долгостроя, сообщает ТАСС.

«Для решения проблемы обманутых вкладчиков Заксобранием республики приняты в окончательном чтении изменения в Земельный кодекс Якутии, согласно которым без конкурса будут предоставляться земельные участки юридическим лицам, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты на территории республики», – сказала министр строительства и архитектурного комплекса республики Вера Кузакова.

Согласно изменениям, инвестор, который получит земельный участок без конкурсных процедур, обязан предоставить 5% квартир в своем объекте обманутым дольщикам или же выплатить 30 млн рублей для завершения долгостроя.

Всего в Якутии 218 обманутых дольщиков и 18 объектов незавершенного строительства, из которых шесть объектов на высокой стадии готовности.

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