5 июня предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 5 июня в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Малая Марха (Славянская, Мелиораторов, Луговая) – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:00-13:00 – Сергеляхское шоссе 6-8 км, Бутакова, Автодорожная (частично) – профилактическое восстановление устройств Л-Племхоз ПС «Южная»;

09:00-17:00 – Чкалова 31-52, Тимирязева 30-56, Байкалова 26-40/4, Окружное шоссе (частично), Белое Озеро (частично), Барахова 5-23, Солдатова 7-36, Золотарева, Тихонова, Газомагистральная – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:00-17:00 – Чернышевского 3-19, Гастелло 8-20/1, Чкалова 56 – капитальный ремонт ТП «СМУ-3»;

09630-16:00 – Сергеляхское шоссе 10, 11 км – капитальный ремонт Л-Борисовка ПС «Хатынг-Юрях».

Верхневилюйский район:

22:00-06:00 – с. Далыр, с. Кырыкый, с. Сайылык, уч. Кюлэт, с. Харбала, с. Ботулу, с. Багадя, уч. Кетердех – ремонтные работы на ВЛ 35 кВ «Далыр-Онхой-Тербяс».

Вилюйский район:

22:00-06:00 – с. Усун, с. Кюлекянь, с. Кюбяинде, с. Тербяс – ремонтные работы на ВЛ 35 кВ «Далыр-Онхой-Тербяс».

Ленский район:

11:00-18:00 – п. Витим (Совхозная) – установка опоры, установка укоса, замена отходящего фидера от КТП «Больница» до опоры №1 на СИП.

Олёкминский район:

14:00-17:00 – г. Олёкминск: К. Миллера, Мелиораторов, Набережная (частично), Бекетова переулок, Загородный переулок, Энергетиков переулок, Строительный переулок, К. Абагинского (частично), Автотранспортников, Сосновая, Еловая, Геологов, Новая, местность Селиваново (ДИПИ), п. Нефтебаза, городская свалка – ремонтные работы на ВЛ 6 кВ «Нефтебаза».

Сунтарский район:

00:00-03:00 – с. Крестях, с. Куокуну, с. Тенкя, с. Нахара, с. Хордогой – текущий ремонт МВ-35 кВ ф. «Крестях» на ПС «Тойбохой».

В графике возможны изменения.