5 июня Каскад Вилюйских ГЭС начнет судоходные попуски воды с Вилюйского водохранилища

В целях безопасной работы водного транспорта на реке Вилюй 5 июня 2017 года Каскад Вилюйских ГЭС начнет производить судоходные попуски воды с Вилюйского водохранилища суммарным расходом воды 1100 куб. м/ сек. Данное решение принято Ленским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов после заседания Межведомственной рабочей группы, состоявшегося 31 мая.

Продолжительность и последующий режим навигационных попусков воды будут зависеть от развития гидрологических условий в бассейне Вилюйского водохранилища. Очередное заседание межведомственной группы по данному вопросу состоится 9 июня.

Каскад Вилюйских ГЭС (КВГЭС) — основной источник электроснабжения Западной Якутии. Состоит из Вилюйской ГЭС-I и Вилюйской ГЭС-II. Установленная мощность КВГЭС – 680 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии – 2, 1 млрд. кВтч.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» — основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ, Западные и Центральные электрические сети, Энергосбыт. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» — 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.