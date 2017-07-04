5 июля предстоят временные ограничения электроснабжения

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 5 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику: г. Якутск: 09:00-12:00 – Билибина 36/2, 42/1-42/7, 202 мкрн. 1, 1/2, 4, 8, 9/1, 11, 14/1, Автострада 50 лет Октября 3/7, 3/7а, Крупская 3/2, 5, 7/1, 29, 26, 87/2, Чернышевского 36, 37, 94/1 ,94/3, 94, 94/5, 94/6, 82/2, 114, 118а, Байкалова 5-17, пер. Стеклова, Тимирязева 31, Неустроева 42-52/1, СОТ Лесовод-2, ЖК Прометей; 13:30-17:00 – Спутник-2 (частично); 14:00-17:00 – Связистов, Томтор 14, 18, 19, Улуу, Мохсоголохская, Янская, Сырдахская, пер. Саас, Берёзовая роща 5, Сырдахская 2/2, Солнечная 2, 8, 13, 14, Маганский тракт 2 км 4а, пер. Солнечный 5/2, Котенко 33, 39/1, Ногина 4/2, 18, 27, 37, Сергеляхское шоссе 10 км 23/22, 23/20, 23/23, Чернышевского 1, 1/5-1/7, 13, 17, 17/1, 19, 34/2, 54, 56, 56/2, 58, 114, 114/1, 114/2, 114/4, 114/8, 114/9, 116, 116/1, 116/2, 116/8, Гастелло 1, 3, Строда 4, 8, 14. В графике возможны изменения. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба ПАО "Якутскэнерго"

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