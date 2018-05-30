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30 мая 2018, 15:30
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5 и 7 июня состоятся Гала-концерты с участием более 100 музыкантов — выпускников ВШМ

Выпускники Высшей школы музыки в благодарность к 25-летнему юбилею школы дадут два концерта «Vivat Alma Mater!»: 5 июня — шедевры классики в ДШИ №1, 7 июня — OPEN AIR на площади Ленина с симфоническим оркестром. 

Участники концертов — более 100 музыкантов профессионалов, солисты оперы и симфонических оркестров, группа «North Sound», джазовый ансамбль»Qwartet».

В программе шедевры классической, оперной музыки, джазовые, эстрадные хиты, премьера нового сочинения для оркестра композитора Николая Михеева.

Вырученные средства с концерта 5 июня пойдут на строительство первого ректора Высшей школы музыки Босикову В.А.

7 июня OPEN AIR с симфоническим оркестром на площади Ленина! Ждём Вас дорогие гости и жители г. Якутска!

 

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Источник: Ирина Догуева.
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