423 млн рублей стоили налогоплательщику выборы в Якутии

Выборы — трудоемкий процесс, требующий немалых затрат. Зампредседателя ЦИК Якутии Ирина КОНАКОВА озвучила, сколько денег было потрачено на это политическое мероприятие, сообщает ЯСИА.

Избирательная кампания в Якутии обошлась в 423 млн рублей: 350 млн было потрачено на выборы народных депутатов, оставшаяся часть — на досрочное избрание главы республики.

Больше всего средств — 220 млн рублей — ушло на оплату труда более 7 тысяч членов избирательных комиссий. Около 100 млн рублей были затрачены на авиауслуги для завоза документации и организацию досрочного голосования. Один вылет воздушного судна обходился в 200-400 тысяч рублей.

Также на 10 млн рублей было напечатано почти 2 млн избирательных бюллетеней и агитационных материалов. Столько же заложили на видеонаблюдение, которое работало во всех 35 ТИКах и на участках в Якутске. Также некоторая сумма ушла на обновление технологического оборудования, необходимого для проведения выборов.