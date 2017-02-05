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5 февраля 2017, 9:28
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400 борцов сразятся за титул абсолютного чемпиона турнира «Ханалас хапсагайа»

ХХ турнир по якутской борьбе «Ханалас хапсагайа» памяти Ильи Кондратьева собрал 400 спортсменов из двадцати районов республики, а также Монголии. Соревнования проходят в Покровске 4-5 февраля.

За двадцать лет существования турнира его абсолютными чемпионами становились именитые хапсагаисты Увар Тимофеев, Леонид Спиридонов, Прокопий Петров, Николай Николаев, Ивамар Соловьев, Ньургун и Николай Чукровы.

«Этот турнир — юбилейный. Хочу поблагодарить всех, кто помогает продолжать традицию нашего улуса — проводить соревнования по хапсагаю на самом высоком уровне», — сказал глава Хангаласского района Гаврил Алексеев в ходе церемонии открытия.

Вице-спикер Госсобрания (Ил Тумэн) Анатолий Добрянцев отметил, что это первое крупное соревнование по хапсагаю в нынешнем году. «С него начинается новый сезон, который очень важен, ведь впереди — Игры Манчаары. Поэтому к турниру нужно подойти очень серьезно», — подчеркнул он.

На протяжении двух дней участники будут бороться за победу в своих весовых категориях и титул абсолютного чемпиона турнира. Самой многочисленной оказалась весовая категория до 70 кг — в ней заявлено 82 атлета.

Программа (5 февраля):
09:00-13:00 — предварительные встречи;
14:00-16:00 — полуфинальные и финальные схватки;
16:00-17:00 — проведение «Терут хапсагай», абсолютное первенство;
17:00-18:00 — награждение спортсменов.

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Источник: Автор Дьулустаан Сергеев. http://ysia.ru/glavnoe/v-pokrovske-startoval-yubilejnyj-respublikanskij-turnir-hanalas-hapsagaja/
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