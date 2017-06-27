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40 дней: В память о депутате Александре Романове

40 дней как нет среди нас замечательного человека, верного и надежного друга, товарища, коллеги, председателя постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, почетного работника жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, заслуженного строителя Республики Саха (Якутия), лауреата Государственной премии Республики Саха (Якутия) им. Ю.Н. Прокопьева в области материального производства, почетного гражданина Мегино-Кангаласского улуса, Жанхадинского и Нерюктяинского наслегов Александра Афанасьевича РОМАНОВА.

Александр Афанасьевич родился 18 сентября 1963 года в селе Майя Мегино-Кангаласского района Якутской АССР. Он окончил Якутский государственный университет в 1985 году по специальности «промышленное и гражданское строительство» с квалификацией «инженер-строитель» и всю жизнь посвятил профессии строителя. Начав трудовую деятельность мастером-строителем, вырос до первого заместителя министра архитектуры и строительного комплекса республики.

В 2013 г. Александр Романов был избран депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Возглавил одно из крупных, ключевых направлений деятельности парламента – строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Он был руководителем государственного масштаба, опытным и авторитетным лидером в строительном комплексе республики. На основе своего практического опыта он основал и возглавил новое для республики направление – современное сельское строительство. При всей своей загруженности, Александр Афанасьевич не ограничивался рамками, функциями и обязанностями возглавляемого им комитета. Всегда мыслил и действовал масштабно, на проблемы народного хозяйства и строительного комплекса республики Александр Афанасьевич смотрел как на единое целое, выступал сторонником развития строительного комплекса и архитектуры республики как системы, объединяющей всех участников капитального строительства, выступил одним из инициаторов реформы жилищно-коммунального хозяйства республики.

Александр Афанасьевич всегда был полезным и нужным советником во многих вопросах для своих коллег, председателей других комитетов парламента, руководства Государственного Собрания (Ил Тумэн), членов и руководства Правительства Республики Саха (Якутия).

Для многих и многих людей он был и останется человеком слова, принципиальным и смелым руководителем, который старался делать все, что нужно для процветания республики. После себя Александр Афанасьевич оставил смелые проекты и начатые дела , многие десятки красивых и надежных, как он сам, строительных объектов во многих улусах и городах республики. Его будут помнить, гордиться им его родной наслег, родная школа, родной улус, его альма-матер Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова, друзья, коллеги по работе – все, кто знал и общался с этим мужественным, ярким и по-доброму открытым всем человеком.

Память о замечательном человеке, коллеге и друге, Александре Афанасьевиче Романове, навсегда сохранится в нашей памяти, в памяти жителей республики.

 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

 

 

 

Александр Афанасьевич Романов туһунан сырдык өйдөбүл

 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Түмэнин тутууга уонна дьиэ-уот-коммунальнай хаһаайыстыбатыгар сис кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ, Россия  Федерациятын дьиэ-уот-коммунальнай хаһаайыстыбатын Бочуоттаах үлэһитэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үтүөлээх тутааччыта, оҥорон таһаарыы эйгэтигэр  Ю.Н. Прокопьев аатынан Саха Өрөспүүбүлүкэтин Судаарыстыбаннай бириэмийэ лауреата, Мэҥэ Хаҥалас улууһун, Дьаҥхаады уонна Нөөрүктээйи нэһилиэктэрин бочуоттаах гражданина, истиҥ, эрэллээх доҕорбут Александр Афанасьевич Романов хомолтолоохтук биһиги кэккэбититтэн туораабыта 40 хонугун туолла…

Александр Афанасьевич Саха АССР Мэҥэ Хаҥалас оройуонун Майа сэлиэнньэтигэр 1963 сыл балаҕан ыйын 18 күнүгэр  төрөөбүтэ. Кини Саха судаарыстыбаннай университетын «промышленнай уонна гражданскай тутуу» салаатыгар үөрэнэн, тутуу инженерин идэтин баһылаабыта уонна олоҕун бүтүннүүтүн тутуу эйгэтигэр анаабыта. Дьиэ тутааччы маастарын үлэтиттэн саҕалаан, өрөспүүбүлүкэ архитектуратын уонна тутуу холбоһугун  миниистирин бастакы солбуйааччытыгар тиийэ үүммүтэ, бэриниилээхтик, таһаарыылаахтык үлэлээбитэ.

2013 сыллаахха Александр Афанасьевич Романов бар дьонун итэҕэлин ылан, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Түмэнин  дьокутаатынан  талыллыбыта. Парламент үлэтин биир бөдөҥ салаатын – тутууну уонна дьиэ-уот-коммунальнай хаһаайыстыбатын сүрүннүүр сис кэмитиэти салайбыта. Кини тутуу эйгэтигэр элбэх сыратын-сылбатын, күүһүн-уоҕун биэрбит, үгүс опыттаах, дириҥ билиилээх, судаарыстыбаннай таһымнаах өрөспүүбүлүкэ биир бастыҥ салайааччыта этэ. Үлэлээбит үөрүйэҕэр, сатабылыгар  олоҕуран, Саха сиригэр  саҥа хайысханы – тыа сиригэр аныгылыы тупсаҕай оҥоһуулаах дьиэ-уот тутуутун тэрийиини көҕүлээбитэ. Төһө да түбүктээх үлэҕэ сырыттар, Александр Афанасьевич салайар кэмитиэтин сүрүн үлэтинэн эрэ муҥурдамматаҕа, ырааҕы-киэҥи өтө көрөр, ырытар ураты дьоҕурдааҕа, норуот хаһаайыстыбатын уонна тутуу сайдыытын тирээн турар соруктарын биир кэлимник ситимнээн көрөрө.

Өрөспүүбүлүкэ тутуутун уонна архитектуратын эйгэтигэр сокуону оҥорор, түмэр үлэни утумнаахтык ыыппыта, дьиэ-уот-коммунальнай хаһаайыстыбатын уларытан, саҥардан тэрийиини көҕүлээччилэриттэн биирдэстэрэ этэ.  Биир идэлээхтэригэр, парламент атын сис кэмитиэттэрин бэрэссэдээтэллэригэр, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Түмэнин,  Бырабыыталыстыбатын салалтатыгар үгүс хайысхаҕа үтүө сүбэһит буолара.

Александр Афанасьевич ураты көрүүлээх бырайыактары, саҕалааһыннары, Саха сирин  куораттарыгар,  улуустарыгар 80-тан тахса кэрэ көстүүлээх, үйэлээх тутуулары хаалларда. Төрөөбүт нэһилиэгэ, улууһа, үөрэммит оскуолата, кыһата — М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи Федеральнай университет, доҕотторо, биир идэлээхтэрэ – кинини билэр, алтыспыт дьон бука бары бу эр санаалаах, чаҕылхай, дьоҥҥо-сэргэҕэ аһаҕас, элэккэй сыһыаннаах Александр Афанасьевиһы өйдүү-саныы сылдьыахтара, кининэн киэн туттуохтара.

А.А. Романов төрөөбүт норуотун, дойдутун туһугар анаммыт олоҕо бар дьонугар, биһиги сүрэхпитигэр умнуллуо суоҕа, бигэ тыллаах, булгуруйбат сүрүннээх, далааһыннаах салайааччы быһыытынан үтүө өйдөбүл дьонугар-сэргэтигэр мэлдьи хаалыаҕа.

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Источник: Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Түмэнэ
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