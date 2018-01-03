4 января в Якутске состоится митинг против законопроекта о бесконтактной притравке, принятого в Госдуме, и отклоненного в Совете Федерации РФ.

Организаторы мероприятия — Союз обществ охотников и рыболовов республики (Якутохотрыболовсоюз) совместно с Региональным Клубом охотничьих собак «Байанай», с охотничьим Клубом «Кыымаан», а также с любителями и заводчиками охотничьих пород собак — присоединились к Всероссийской акции «В защиту правильной охоты и кровного собаководства» и в поддержку принятия решения Совета Федерации РФ об отклонении ранее принятого ГосДумой законопроекта.

Место проведения: г. Якутск, Комсомольская площадь

Время проведения: с 11-15 час.

«Просим, всем кому небезразлична охотничье собаководство,охота с собакой,традиционная охота,принять активное участие,поделиться своим мнениями.

Во время проведения митинга также будут проводиться выводки охотничьих пород собак, выставки ярмарка охотничьих продуктов( мясо,рыба.дичи) спортивные и игровые состязания», призывают организаторы. Разрешение на проведение акции имеется, сообщили они SakhaDay.

Акции в защиту правильной охоты и кровного собаководства пройдут по всей России. Противники законопроекта считают, что принятие закона ставит под угрозу разведение охотничьих собак, сообщает SakhaDay.