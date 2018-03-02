4 марта, в воскресенье, будет ограничено движение по проспекту Ленина

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением шествия народных мастеров, организованного «Национальным центром народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх», посвященного Дню народного мастерства в Республике Саха (Якутия), будет ограничено движение транспортных средств 04 марта 2018 года с 12:00 часов до 13:00 часов на участке дороги по проспекту Ленина:

— от пересечения проспекта Ленина и улицы Дзержинского до пересечения проспекта Ленина и улицы Кирова.