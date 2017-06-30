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Спорт
30 июня 2017, 11:57
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4 июля состоится заплыв через реку Лена

Три смельчака Григорий Прокопчук, Григорий Соловьёв и Виктор Салтыков решили переплыть реку Лена и посвятить этот заплыв Дню реки Лена, который отмечается в Якутии 2 июля. Все трое участвовали недавно в Открытом первенстве Якутии по плаванию в холодной воде.

Организаторами заплыва выступают Региональная общественная организация содействия развитию арктических районов «Якутская Арктика» при поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия), Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), ГКУ «Служба спасения Республики Саха (Якутия)», ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия)».

РОО «Якутская Арктика» уже не в первый раз проводит соревнования по плаванию в холодной воде:

— в 2014 году проведен Марафонский заплыв через реку Лена, посвященный Дню реки Лены и 75-летию Артура Чилингарова;

— в 2016 году — Открытое первенство среди спортсменов-любителей по плаванию в холодной воде;

— в 2017 году — Открытое первенстве Якутии по плаванию в холодной воде.

Приглашаем всех поддержать энтузиастов!

Место и время проведения:

Заплыв проводится 4 июля 2017 года в г. Якутске.

Место старта: Усть-Алданский район, о. Маяк.

Место финиша: г. Якутск, Кангаласский мыс.

Время старта: 14:15.

Программа заплыва:

— в 14.00 ч. приветственное слово участникам заплыва от организаторов (РОО «Якутская Арктика», Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия):

— в 14.15 ч. старт

-в 15.15 ч. встреча участников на финише.

В заплыве принимают участие:

— Прокопчук Григорий Ярославович, двукратный призер мира, четырехкратный призер международных соревнований, чемпион России по плаванию в ледяной воде 2015 года, В 2014 году в заплыве между островами Берингова пролива Диамид (США)-Ратманов (Россия) и установил новый мировой рекорд  на 5400 м;

Виктор Анатольевич Салтыков, генеральный директор Фитнес-клуба «Fitness Life», спортсмен- триатлонист;

Григорий Сергеевич Соловьев, инструктор ПБ «Самородок», спортсмен- триатлонист.

Цели заплыва:

— привлечение внимания жителей и гостей города Якутска к памятной дате -Дню реки Лена, а также признанию заслуг многих поколений полярников, открывших и осваивавших Сибирь и Арктику;

популяризация плавания и занятий физической культурой и спортом; 

пропаганда здорового образа жизни.

Закаливание холодом – популярная форма приобщения населения к занятиям физкультурой и спортом. Закаливанием можно возвратить людям утраченные, былые ценности.

Целебные свойства холодной воды были известны и широко использовались еще в странах Древнего мира, в древней Руси. Ледяная вода активизирует все физиологические процессы, повышает жизненную энергию, способствует предупреждению заболеваний. Улучшается эмоциональное состояние человека. Купание в холодной воде награждает людей бесценным даром – физическим и духовным здоровьем. Высшей ступенью закаливания холодной водой является марафонское зимнее плавание и плавание на длительность пребывания в холодной и ледяной воде.

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Источник: Наталья Данилова, исполнительный директор РОО «Якутская Арктика».
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