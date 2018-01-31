4 февраля, в День борьбы против рака, в Якутии состоятся флешмоб-акции 

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) проводит 04 февраля 2018 г. по всей республике флешмоб-акцию по профилактике онкологических заболеваний в рамках Всемирного дня борьбы против рака. В этот день в нашей республике запланированы мероприятия по раннему выявлению злокачественных новообразований, привлечению внимания населения республики к своему здоровью, информированию об онкологических заболеваниях, способах их профилактики.

В г. Якутске пройдет акция 04 февраля, с 10.00 ч. до 13.00 ч. (торжественное открытие в 11.00 ч.), в здании Саха академического театра им. П.А. Ойунского, при участии Якутского республиканского онкологического диспансера, ГАУ «ЯГБ№3, ГАУ «Медицинский центр г. Якутска», ГБУ «Поликлиника №1», Республиканского Центра медицинской профилактики, АНО «Белая Роза-Саха».

Организаторы мероприятия: Министерство здравоохранения РС(Я), Окружная администрация г. Якутска, партия «Единая Россия», ЯРО ВОД «Матери России», Якутский республиканский онкологический диспансер, Управление здравоохранения г. Якутска.

Жители столицы смогут получить консультации ведущих врачей-терапевтов, врачей –хирургов, врачей-онкологов, пройти экспресс обследования в Центре здоровья, УЗИ обследования, прослушать мастер-классы по диагностике заболеваний молочной железы, диагностике злокачественных новообразований органов желудочно-кишечного тракта, репродуктивной системы и т.д.