4 дня осталось до конца приема документов в ЯГСХА

Уважаемые выпускники колледжей, техникумов, училищ и т.д., до конца приема на основании диплома СПО и НПО для поступления в ЯГСХА осталось всего 4 дня!!! Напоминаем, что 15 июля 2018 г. завершается прием документов.



Для поступления необходимо подать следующие документы:

Заявление установленного образца Диплом Фотографии размером 3×4 см. – 4 шт ФЛГ Медсправка (только по специальностям – агроинженерия, ветеринария, технология продукции и организация общественного питания, механизация сельского хозяйства, технология продукции общественного питания, организация обслуживания в общественном питании) Паспорт (предъявляется лично)

Внимание ВЫПУСКНИКИ вузов! Якутская государственная сельскохозяйственная академия приглашает Вас для поступления в магистратуру на 2018-2019 уч. год по следующим программам:

04.02 – «Зоотехния», 14 мест очно/13 мест заочно Профиль – «Технология молока и молочных продуктов», 19.04.03 – «Продукты питания животного происхождения», в год 95 000 руб очно Профиль – «Технический сервис в АПК», 35.04.06 – «Агроинженерия» магистратура, в год 100 000 рубочно, 55 000 руб заочно Профиль – «Управление продукционным процессом сельскохозяйственных культур в условиях криолитозоны», 35.04.04 – «Агрономия», в год 95 000 руб очно 04.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 14 мест очно/12 мест заочно Профиль – «Экология», 06.04.01 – «Биология», в год 95 000 руб очно Профиль – «Адаптивное земледелие», 35.04.04 – «Агрономия» (Октемский филиал), в год 95 000 руб очно, 50 000 руб заочно

Прием по собеседованию!



Сроки приема: до 10 августа на бюджетные места, до 20 августа на платные места



Для поступления необходимо подать следующие документы:

Заявление установленного образца Диплом Фотографии размером 3×4 см. – 4 шт ФЛГ Паспорт (предъявляется лично)



Ждем Вас в Приемной комиссии ежедневно без перерыва на обед по адресу:

г. Якутск, ш. Сергеляхское, 3 км., д.3, каб. 2.123,

телефон 8-968-154-49-82 или 8(4112) 24-49-82, 8(4112)507-976

эл. почта: priem_kom14@mail.ru, сайт: www.ysaa.ru

Маршруты №17, 5, 41, 35 – остановка «ЯГСХА».

Режим работы: с 9:00 до 18:00 ч. пн-сб, с 09:00 до 17:00 вс