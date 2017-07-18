4 августа в Якутске откроется ярмарка цветов

В честь 385-летнего юбилея со дня образования города Якутска, по направлению «Якутск – город возможностей» 4 августа на площади Орджоникидзе откроется ярмарка цветов.

Организатор ярмарки цветов – Окружная администрация города Якутска.

На ярмарке будет представлен широкий выбор комнатных, экзотических, декоративных растений, семян, разнообразных цветочных культур, горшечных цветов, посадочный материал, селекционные новинки, а также продукции для ландшафтного дизайна и флористики.

В ярмарке примут участие индивидуальные предприниматели, садоводы, торговые фирмы и частные цветочные салоны города Якутска.

Победители будут определены по пяти номинациям: «Лучшая композиция, посвященная 385-летию города Якутска», «Оригинальный метод выращивания цветов», «Экзотикс-Микс», «Цветочный креатив», «Цветочная палитра».

«Приглашаем индивидуальных предпринимателей, личные подсобные хозяйства, занимающиеся выращиванием цветов, принять активное участие в ярмарке цветов. Горожан и гостей столицы приглашаем посетить мероприятие, зарядиться хорошим настроением и насладиться ароматами уходящего лета», — сообщает главный специалист отдела потребительского рынка Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска Наталья Слепцова.

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