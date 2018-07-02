38 сессия Ил Тумэна рассмотрит 38 вопросов

3-4 июля состоится очередная 38 сессия Ил Тумэн. Председатель Госсобрания подписал проект повестки дня.

1. О проекте постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О народном депутате Республики Саха (Якутия) Балабкиной Ольге Валерьевне».

Доклад Марфы Семеновны Филипповой, председателя мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

2. О проекте постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «Об избрании на должность мирового судьи судебного участка № 18 Мирнинского улуса (района) Республики Саха (Якутия)».

Доклад Алексея Ильича Еремеева, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству.

3. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (законодательная инициатива временно исполняющего обязанности Главы Республики Саха (Якутия), первое чтение).

Доклад Валерия Алексеевича Жондорова, министра финансов Республики Саха (Якутия).

Доклад Егора Егоровича Маркова, председателя Счетной палаты Республики Саха (Якутия).

Содоклад Юрия Михайловича Николаева, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.

4. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2017 год» (законодательная инициатива временно исполняющего обязанности Главы Республики Саха (Якутия), первое чтение).

Доклад Валерия Алексеевича Жондорова, министра финансов Республики Саха (Якутия).

Доклад Егора Егоровича Маркова, председателя Счетной палаты Республики Саха (Якутия).

Содоклад Юрия Михайловича Николаева, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.

5. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) за 2017 год» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия), первое чтение).

Доклад Михаила Егоровича Охлопкова, министра здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Доклад Егора Егоровича Маркова, председателя Счетной палаты Республики Саха (Якутия).

Содоклад Юрия Михайловича Николаева, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.

6. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива временно исполняющего обязанности Главы Республики Саха (Якутия), первое чтение).

Доклад Майи Андреевны Даниловой, и.о. министра экономики Республики Саха (Якутия).

Содоклад Юрия Михайловича Николаева, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.

7. О проекте конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в статью 5 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.И.Еремеева, Ю.П.Баишева, А.И.Корякина, В.М.Прокопьева; первое чтение).

Доклад Алексея Ильича Еремеева, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству.

8. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в статью 17 Закона Республики Саха (Якутия) «О правовых актах органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.И.Еремеева, Ю.П.Баишева, А.И.Корякина, В.М.Прокопьева; первое чтение).

Доклад Алексея Ильича Еремеева, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству.

9. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия), первое чтение).

Доклад Анатолия Дмитриевича Бравина, министра по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия).

Содоклад Алексея Ильича Еремеева, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству.

10. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.А.Местникова, В.М.Прокопьева, А.Н.Атласовой; первое чтение).

Доклад Василия Александровича Местникова, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления.

11. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в статью 14 Закона 3 Саха (Якутия) «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.А.Местникова, В.М.Прокопьева, А.Н.Атласовой; первое чтение).

Доклад Василия Александровича Местникова, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления.

12. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.А.Местникова, В.М.Прокопьева, А.Н.Атласовой; первое чтение).

Доклад Василия Александровича Местникова, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления.

13. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия), первое чтение).

Доклад Данила Семеновича Саввинова, министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

Содоклад Василия Александровича Местникова, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления.

14. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территориях сел Нерюктяйинск 2-й, Бердинка и Холго муниципального образования «Нерюктяйинский 2-й наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива наслежного Совета депутатов муниципального образования «Нерюктяйинский 2-й наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия), первое чтение).

Доклад Михаила Андриановича Терентьева, главы муниципального образования «Нерюктяйинский 2-й наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия).

Содоклад Виктора Николаевича Федорова, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры.

15. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Троицк муниципального образования «Троицкий наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива наслежного Совета депутатов муниципального образования «Троицкий наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия), первое чтение).

Доклад Ильи Тавлидовича Кутугутова, главы муниципального образования «Троицкий наслег» Олекминского района Республики Саха (Якутия).

Содоклад Виктора Николаевича Федорова, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры.

16. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях и Закон Республики Саха (Якутия) «О порядке осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия), первое чтение).

Доклад Игоря Германовича Никифорова, заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

Содоклад Виктора Николаевича Федорова, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры.

17. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) В.Н.Федорова, первое чтение).

Доклад Виктора Николаевича Федорова, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры.

18. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Ю.Н.Садовникова, Д.А.Семенова, В.А.Атаманченко, А.А.Акимова, Г.Н.Алексеева; первое чтение).

Доклад Владимира Александровича Атаманченко, заместителя председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

19. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об оплате труда государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.И.Корякина, А.Н.Атласовой, Ж.Э.Егоровой, И.В.Енторовой, Ю.М.Николаева; первое чтение).

Доклад Александра Ивановича Корякина, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости.

20. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в статью 24.1 Земельного кодекса Республика Саха (Якутия) и статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О республиканском материнском капитале «Семья» (законодательная инициатива временно исполняющего обязанности Главы Республики Саха (Якутия), первое чтение).

Доклад Александра Павловича Михеева, министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

Содоклад Юрия Петровича Баишева, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам семьи, детства, молодежи, физической культуре и спорту.

21. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в статью 12 Закона Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Е.Х.Голомаревой, В.Н.Губарева, В.М.Членова, И.И.Андреева, А.И.Слепцова, Ю.Н.Садовникова, С.С.Павлова, П.П.Юмшанова; первое чтение).

Доклад Елены Христофоровны Голомаревой, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики.

22. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия), первое чтение).

Доклад Прокопия Романовича Николаева, председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по делам Арктики.

Содоклад Елены Христофоровны Голомаревой, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики.

23. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в статью 23.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)» и Закон Республики Саха (Якутия) «О противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива временно исполняющего обязанности Главы Республики Саха (Якутия), второе чтение).

Доклад Алексея Ильичя Еремеева, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству.

24. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в статью 20 Закона Республики Саха (Якутия) «О правовых актах органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.И.Еремеева, Ю.П.Баишева, А.В.Сусоева, В.М.Членова, второе чтение).

Доклад Алексея Ильичя Еремеева, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству.

25. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственных наградах Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия), второе чтение).

Доклад Алексея Ильичя Еремеева, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству.

26. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия), второе чтение).

Доклад Юрия Михайловича Николаева, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.

27. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О Торгово-промышленной палате Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия), второе чтение).

Доклад Виктора Николаевича Федорова, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры.

28. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.М.Членова, А.Н.Дудникова, С.А.Краснова; второе чтение).

Доклад Виктора Николаевича Федорова, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры.

29. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия), второе чтение).

Доклад Александра Ивановича Корякина, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости.

30. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О мерах социальной поддержки граждан, не достигших совершеннолетия на 3 сентября 1945 года» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия), второе чтение).

Доклад Александра Ивановича Корякина, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости.

31. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «Об ответственном недропользовании на территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) И.И.Шамаева, В.М.Прокопьева, А.А.Добрянцева, Е.Х.Голомаревой, В.М.Власова, Г.А.Бейсембаевой; второе чтение).

Доклад Владимира Михайловича Прокопьева, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии.

32. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) О.В.Балабкиной, Ю.П.Баишева, Г.А.Бейсембаевой, Г.П.Парахина; второе чтение).

Доклад Юрия Петровича Баишева, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам семьи, детства, молодежи, физической культуре и спорту.

33. О проекте постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «О развитии санаторно-курортных организаций в Республике Саха (Якутия)».

Доклад Александра Ивановича Корякина, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости.

34. О проекте постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «Влияние изменения климата на ведение традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера».

Доклад Елены Христофоровны Голомаревой, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики.

35. О проекте постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О Положении об Ассамблее депутатов – представителей коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)».

Доклад Елены Христофоровны Голомаревой, председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики.

36. О проекте постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О примерной программе деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на осеннюю сессию 2018 года».

Доклад Анатолия Анатольевича Добрянцева, первого заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

37. О проекте постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О поправках Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) к проекту федерального закона № 438863-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Доклад Егора Петровича Жиркова, члена постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций, руководителя рабочей группы по разработке предложений Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) к проекту федерального закона № 438863-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

38. О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и об обращениях законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.