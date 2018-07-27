38 детишек из подтопленного Аргахтаха прибыли в Якутск

Паводок в северных районах еще не завершился до сих пор остается подтопленным одно село, так как дети практически не видят лето, правительством Республики Саха (Якутия) заранее планируется детский отдых в центральной Якутии и на морских курортах России. Спасатели Среднеколымского филиала ГКУ «Служба спасения РС(Я)» 25 июля встретили и отправили ребятишек из подтопленного села в столицу Якутии.

38 детей и трое взрослых сопровождающих прибыли на летний отдых в детские лагеря в Якутск. В порту делегацию из с. Аргахтах Среднеколымского района встретили представители министерства образования, родственники и друзья. Девчонки и мальчишки делятся первыми впечатлениями и прямо на трапе самолета начинают селфится. Большинство из них впервые увидят столицу Якутии. Практически у всех сотовые телефоны и дети торопятся рассказать своим близким о начале своего путешествия в мир неизведанного.

Уже через несколько дней их ждет насыщенная культурная и развлекательная программа новые друзья, новые впечатления.