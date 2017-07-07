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7 июля 2017, 14:33
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«360 тысяч человек были избавлены от хождения по коридорам власти»

На сегодняшний день по данным Росстата сервисами электронного правительства пользуется порядка 39% населения Якутии. При этом подсчеты министерства связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) говорят о большей цифре. Сервисы электронного правительства использует преимущественно городское население, а опросы Росстата были ориентированы в большей степени на сельские территории. Об этом в своем интервью рассказал министр связи и информационных технологий РС(Я) Александр Борисов во время IV межрегиональной конференции «E-Yakutia».

Министр подчеркнул, что для того, чтобы качественно предоставлять услуги населению, необходимо, чтобы все органы власти на различном уровне взаимодействовали друг с другом: «ОГВ не имеет право требовать с человека справки от другого органа власти, поэтому мы такие документы собираем через свою сеть межведомственного электронного взаимодействия. Таких запросов в 2016 году было порядка 360 тысяч. Это значит, что за год муниципальные и региональные власти избавили 360 тысяч человек от хождения по коридорам власти».

Стоит отметить, что в текущем году таких запросов «прошло» уже более 300 тысяч. При этом министр связи Якутии отметил, что время на месте не стоит, и нужно идти в ногу с ним: «Нам необходимо уходить от старого и принимать новые вызовы, требования и самое главное – возможности информационных технологий. Нужно развивать электронное поколение». Именно так звучит слоган IV межрегиональной конференции «E-Yakutia»

В этом году в Конференции участвовало порядка 150 человек, среди которых с одной стороны – федеральные, региональные и муниципальные органы власти различного уровня, с другой представители бизнеса IT-отрасли. Многие из них представили свои проекты на площадке Конференции, которая была разделена на три секции.

Секция №1: IT-проекты для электронного правительства

Участники конференции выступили с презентациями своих новых проектов, которые были предназначены для развития межведомственного электронного взаимодействия. Компания Ростелеком представила руководителей своего дочернего предприятия АО «РТЛабс», которые затронули темы концепции развития электронного правительства до 2030 года, региональных особенностей разработки программ электронного правительства, а также инструментов по автоматизации бизнес-процессов на базе интеллектуальной ведомственной платформы. Компании ООО «Систематика Консалтинг» и ООО «Майкрософт Рус» выдвинули на обсуждение темы повышения качества предоставления электронных госуслуг и современные подходы к анализу больших данных в государственном и муниципальном управлении.

По результатам секции были отмечены пути дальнейшего развития электронного Правительства в Республике Саха (Якутия), повышения качества предоставления услуг в электронной форме, а также их автоматизации.

Секция №2: Безопасность в информационном обществе

Любую электронную систему необходимо защищать от кибератак, особенно если это касается взаимодействия власти с населением. Во второй секции участники выступали о своей работе в сфере сетевой безопасности. Тут компания «Ростелеком» рассказала о своих подходах в этой сфере, а руководители якутского предприятия ООО «Центр защиты информации «Север» представили проект организации единой защищенной системы. Гости из Владивостока, компания «Позитив Технолоджис» презентовала свой новый проект защитного межсетевого экрана.

Помимо прочего был проведен круглый стол на общую тематику существующих проблем информационной безопасности. По итогам работы круглого стола выделили актуальные вопросы:

— о возможности создания дополнительного центра обработки данных, в целях резервирования, имеющихся информационных систем;

— о выделении средств на обучение специалистов по программе длительностью не менее 360 аудиторных часов;

— возможного заключения соглашения о сотрудничестве в области защиты информации с ОАО «ИнфоТеКС», в целях повышения эффективности выполняемых работ по защите информации, построения центра государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак на информационные ресурсы РС(Я) (элемента ГосСОПКА);

— о необходимости создания контура защиты автоматизированных рабочих мест региональной информационно-телекоммуникационной сети органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) «СахаИнформ-Сеть».

Секция №3 Тренды цифровой экономики

Третья секция была посвящена постоянным изменениям в цифровом мире. Представители компании «Майкрософт» презентовали свое видение перехода от электронного к цифровому правительству. Компания «БАРС Груп» подняла тему трендов электронного здравоохранения. А проректор ГАУ ДПО «ВШИМ при Главе РС(Я)» Василий Охлопков рассказал о создании на базе их учебного заведения центра IT-компетенций: «Сегодня главой республики поставлена задача создать массовый слой высококвалифицированных IT-специалистов для дальнейшего развития индустрии. Важно, чтобы наши кадры были конкурентоспособными. Опыт реализации подобных образовательных проектов у нас есть. Мы собрали лучшие мировые практики и готовы поделиться с ними. Думаю, задача, поставленная Ил Дарханом, будет выполнена в кратчайшие сроки». Данный центр было решено запустить с начала нового учебного года. Курсы повышения квалификации смогут пройти более полутора тысяч специалистов IT-отрасли республики. К слову, речь идет не только о сотрудниках инновационных компаний, но и о системных администраторах бюджетных учреждений.

Почетным гостем Конференции стал Руководитель Департамента развития высоких технологий Минкомсвязи России Салават Мигранов, который отметил, что уровень информационных технологий в Якутии, несмотря на географическую и транспортную удаленность региона, соответствует общероссийскому: «Якутия имеет свои IT-компании, которые известны не только в России, но больше и за рубежом. Ваша республика славится и своими специалистами в этой области, которые конкурируют с экспертами из центральных регионов страны и Дальнего Востока. Но также, что очень примечательно, власти Якутии уделяют много внимания развитию интернета, а это основополагающая часть для развития информационного общества».

Говоря о развитии Интернета, за последние годы Министерство связи и информационных технологий Якутии привлекло внебюджетные инвестиций почти в 13 млрд рублей. В центральной и восточной части региона на базе ВОЛС «Колымский Экспресс» уже начали развиваться внутрирайонные сети. На западе «протягивается» Вилюйский экспресс. Что касается северных районов, то здесь используются спутники, и работа направлена на снижение стоимости Интернета и его ускорения: «Особое внимание в настоящее время уделяется развитию спутниковой связи. Мы тесно сотрудничаем с ОАО «Газпром космические системы». Совсем недавно они для наших операторов сделали значительные скидки, что, безусловно, должно отразиться на дальнейшем развитии этой части отрасли. Буквально на следующей неделе мы ждем гостей из ФГУП «Космическая связь» для проведения переговоров по стоимости ресурсов спутниковой связи, а также использовании Ка-диапазона на территории республики. Кроме того, хотим задействовать иностранные спутники. Работа идет. Думаю, что в ближайшие несколько лет качество этой связи улучшится» — подчеркнул Александр Борисов.

 

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Источник: Министерство связи  и информационных технологий  Республики Саха (Якутия)
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