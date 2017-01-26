35% средней стоимости жилья восполнят молодым семьям Якутии

Правительством Республики Саха (Якутия) в ноябре 2016 года была направлена заявка на отбор субъектов Российской Федерации на участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в 2017 году.

В государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год предусмотрено 250,0 млн. рублей, бюджетами органов местного самоуправления — 210,6 млн. рублей. Заявка Республики Саха (Якутия) удовлетворена, распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.01.2017 №57-р на реализацию подпрограммы в Республике Саха (Якутия) распределено 361,177 млн. рублей. В настоящее время готовится пакет документов для подписания соглашения. По предварительным данным социальными выплатами воспользуются порядка 950 молодых семей во всех муниципальных районах и городских округах республики. Согласно условиям подпрограммы социальная выплата предоставляется в размере до 35% от средней расчетной стоимости жилья.

По данным органов местного самоуправления на сегодняшний день в очереди на получение социальной выплаты состоят 4 296 молодых семей.