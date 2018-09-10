«Явка в 35% — нормальный показатель для Ленского района»

Член группы мониторинга от Общественной палаты Якутии, ведущий инженер «Алмаздортранс» АК «АЛРОСА» Александр Саморцев прокомментировал телеканалу «Якутия 24» выборы, которые прошли в Ленском районе.

«Серьезных нарушений на глобальном уровне зафиксировано не было. Как общественный наблюдатель я обошел все выборные участки в Ленске и могу сказать, что все прошло спокойно. Некоторые указывают, что у нас низкая явка — 35%, однако это нормальный показатель для Ленского района. Явка у нас редко бывает больше 40%», — сказал Александр Саморцев.

В Ленском районе участвовали 35,03% избирателей. Явка по республике составила 51%, сообщает телеканал «Якутия 24».