«Явка в 35% — нормальный показатель для Ленского района»

Член группы мониторинга от Общественной палаты Якутии, ведущий инженер «Алмаздортранс» АК «АЛРОСА» Александр Саморцев прокомментировал телеканалу «Якутия 24» выборы, которые прошли в Ленском районе.
«Серьезных нарушений на глобальном уровне зафиксировано не было. Как общественный наблюдатель я обошел все выборные участки в Ленске и могу сказать, что все прошло спокойно. Некоторые указывают, что у нас низкая явка — 35%, однако это нормальный показатель для Ленского района. Явка у нас редко бывает больше 40%», — сказал Александр Саморцев.
В Ленском районе участвовали 35,03% избирателей. Явка по республике составила 51%, сообщает телеканал «Якутия 24».
Источник: «Якутия 24»
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.