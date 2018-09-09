Выборы -2018: в каком улусе лучшая  явка?

Беспрецендетные по масштабу выборы в Якутии определяют рейтинг улусов по уровню активности избирателей. По прогнозу экспертов, в последние годы электоральная картина в республике традиционно остается неизменной: наиболее активно голосуют жители Арктических территорий, а Южная Якутия в купе со столицей республики городом Якутском дают низкие показатели явки. Смогут ли повлиять выборы глав в 15 муниципалитетах на общую картину выборов-2018?
Напомним, что 9 сентября в Якутии выбирают глав Алданского, Анабарского, Верхнеколымского, Горного, Момского, Намского, Оленекского, Таттинского, Усть-Алданского, Усть-Янского, Усть-Майского, Чурапчинского, Эвено-Бытантайского районов и мэра города Якутска.
На 18.30 вечера по местному времени уровень активности избирателей на данных территориях преодолел рубеж 56%, при общей явке по республике – 44,3%:
Оленекский улус– 85,09%;
Анабарский улус– 75,7%;
Горный улус – 70,02%;
Таттинский улус– 66,06%;
Эвено-Бытантайский улус – 60,62%;
Чурапчинский улус – 60,15%;
Усть-Алданский улус – 59,80%;
Кобяйский улус — 57,18%;
Момский район– 54,89%;
Намский улус– 52,38%;
Верхнеколымский район – 52%;
Усть-Янский район – 50,87%;
Усть-Майский район – 47,51%;
Якутск – 39,54 %;
Алданский район– 33,95%.
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