Стало известно чем закончился суд по Марии Христофоровой

Сегодня, 3 сентября, в Верховном суде Якутии состоялось судебное заседание по иску одного из кандидатов в депутаты Ил Тумэн по Набережному избирательному округу в отношении другого кандидата Марии Христофоровой.

По Набережному округу идут на выборы три соперника: Мария Христофорова от «Гражданской платформы», Игорь Синченко от ЛДПР и Игорь Никитин от «Единой России».

Игорь Синченко узрел в фотографии Марии Христофоровой нарушение – на фото за столом лежал ноутбук со знаком компании Apple.

Верховный суд РС(Я) отказал Синченко в удовлетворении иска.