В Якутск прилетел федеральный министр

Утром 4 августа в Якутск прибыл министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков. Высокопоставленного гостя встретили Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов и министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов.

Сегодня Константин Носков встретится с врио Главы Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, проведет совещание по вопросам реализации Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В планах у министра также стоит посещение компании «MyTona» и участие в торжественном запуске трансляций региональных версий программ ГТРК Саха в составе первого мультиплекса цифрового телевещания.

Завтра министр планирует посетить ближайшие объекты связи, в том числе сельское отделение почты.

В понедельник, 6 августа, Константину Носкову продемонстрируют инфраструктуру системы экстренных вызовов 112, Центр обработки данных республики и Технопарк «Якутия».

«В данное время Якутия является одним из передовых регионов Дальнего Востока по внедрению информационных технологий, при этом многие технологии реализовывались у нас в пилотном режиме, а темп проникновения интернета в непростых условиях республики был одним из самых высоких в стране. Без внедрения цифровых и инновационных технологий в нашу повседневную жизнь не могут быть решены стоящие перед нами амбициозные задачи по повышению качества жизни и обеспечению экономического роста», — отметил Владимир Солодов.

В этой поездке Константина Носкова сопровождают заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин и заместитель генерального директора ФГУП «Почта России» Ярослав Мандрон.