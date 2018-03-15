33 ледовых катка открыты в Якутии

На территории республики на водных объектах оборудовано 33 места массового катания на коньках.



14 марта в рамках Года культуры безопасности и с целью формирования у подрастающего поколения безопасного поведения на водных объектах, инспекторы Центра ГИМС совместно со спасателями провели беседы на территории ледового катка озера «Сайсары» ГО «г. Якутск». Инспекторы ГИМС и спасатели провели с посетителями катка и лыжниками профилактические беседы о безопасном поведении на льду, раздали тематические информационные листовки.

При катании необходимо соблюдать элементарные правила безопасности на катках:

— Если вы катаетесь в первый раз, используйте защит (наколенники, налокотники, шлем);

— Двигайтесь по направлению потока.

Нельзя долбить или ковырять лед, а также бросать на лёд любые предметы.

В целях осуществления контроля в местах массового выхода людей на лед произведены замеры толщины льда и состояния ледового покрова.

Главными целями проводимых профилактических работ является предупреждение несчастных случаев (травматизма и гибели) на воде и льду, возникающих по причине несоблюдения правил безопасности.

Желаем всем веселого и безопасного отдыха на катках!