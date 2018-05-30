Предприниматели о назначении Айсена Николаева

Николай МИРОНОВ, директор МКУ «Центр семейного устройства», г. Алдан

— Очень рад тому, что Айсен Сергеевич назначен врио главы Якутии. Я нисколько не сомневаюсь, в сентябре все жители республики поддержат его на выборах.

Я имел опыт работы с ним, мы вместе готовили форум «Единой России», который проходил в Алдане. Айсен Сергеевич руководил этим проектом. Это было интересно, позитивно и, что важно, все проекты, которые обсуждались в рамках форума впоследствии были реализованы. Опытный, грамотный стратегически мыслящий политик и руководитель, который, я уверен, принесет много пользы нашей любимой республике».