Предприниматели о назначении Айсена Николаева

Николай МИРОНОВ, директор МКУ «Центр семейного устройства», г. Алдан
— Очень рад тому, что Айсен Сергеевич назначен врио главы Якутии. Я нисколько не сомневаюсь, в сентябре все жители республики поддержат его на выборах.
Я имел опыт работы с ним, мы вместе готовили форум «Единой России», который проходил в Алдане. Айсен Сергеевич руководил этим проектом. Это было интересно, позитивно и, что важно, все проекты, которые обсуждались в рамках форума впоследствии были реализованы. Опытный, грамотный стратегически мыслящий политик и руководитель, который, я уверен, принесет много пользы нашей любимой республике».
«Конструктивный современный руководитель»
Предприниматель, член ОО «Опора России» Валентина КУЗНЕЦОВА, г.Нерюнгри
— Я всегда завидовала городу Якутску, что у него такой молодой, конструктивный и современный руководитель. С большим интересом относилась к его деятельности, к внедряемым новым проектам. Заверяю, что если будет нужна моя помощь и мой опыт, я и мои коллеги по общественной деятельности всегда готовы помочь. Считаю, что республика заслуженно получила своего главу – перспективного и современного.
«Грамотный и компетентный руководитель»
Сергей НИКОНОВ, предприниматель, председатель Совета ветеранов Афганистана Ленского района, г.Ленск
— Очень позитивно отношусь к решению Президента. Признаться честно – лучшей кандидатуры, чем Айсен Сергеевич, на эту высокую должность — нет. Знаю его по работе в Администрации президента и правительства республики, как грамотного и компетентного руководителя. С малым и средним бизнесом, с предпринимателя он общается часто и знает глубоко все наши проблемы и надежды. Когда приезжаю в Якутск я вижу, как хорошеет город, как становится все краше и современнее столица нашей республики.