31 мая врио главы Якутии будет представлен Совету Ил Тумэна

Спикер парламента Якутии Александр ЖИРКОВ 29 мая 2018 года подписал распоряжение № 72 «О расширенном заседании Совета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва».

Согласно распоряжению председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), расширенное заседание Совета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва состоится 31 мая 2018 года года в 15.00 часов местного времени в городе Якутске в Зале Республики Дома Правительства № 1 Республики Саха (Якутия).

Для представления временно исполняющего обязанности высшего должностного лица Республики Саха (Якутия) на расширенное заседание Совета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) приглашены судьи Конституционного суда Республики Саха (Якутия), представители судебной власти Республики Саха (Якутия), члены Правительства Республики Саха (Якутия), Главный федеральный инспектор по Республике Саха (Якутия), представители территориальных органов федеральной исполнительной власти по Республике Саха (Якутия), главы муниципальных образований Республики Саха (Якутия), председатели улусных (районных) собраний муниципальных образований Республики Саха (Якутия), члены Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия), Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия), Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия), Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия), Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия), представители Счетной палаты Республики Саха (Якутия), Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия), городского округа «Город Якутск», Якутской городской Думы, Общественной палаты Республики Саха (Якутия), Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия), руководители научных организаций и крупных предприятий Республики Саха (Якутия).