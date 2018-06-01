31 мая в Якутске на ДСК «Сардана» горели 4 участка

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

30 мая 2018 г. в 23.59 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит административное здание на улице Авиаторов в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через семь минут из под кровли здания был виден дым. В результате пожара огнем повреждены кабинет на площади 10 кв.м. и коридор на пл. 20 кв.м. Общая площадь пожара составила 30 кв.м. Пожарными спасено административное здание. Причина предположительно — короткое замыкание электрических проводов. Виновный и ущерб устанавливается.

31 мая 2018 г. 01.38 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит техническое здание с гаражом на улице Майинская с.Майя Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через две минуты из здания был виден дым. В результате пожара огнем повреждены кровля, стена и оборудование на площади 28 кв.м. Спасены: здание с гаражом, 2 единицы техники и трактор МТЗ. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

31 мая 2018 г. в 09.32 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит дом на ул. Островского п.Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через четыре минуты горела кровля дома. В результате пожара огнем повреждено: кровля дома на площади 40 кв.м., кровля гаража на площади 10 кв.м. Общая площадь составила 50 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

31 мая 2018 г. в 10.26 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на Сергеляхском шоссе СОТ Восход г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было видно задымление внутри дома. В результате пожара огнем повреждена стена, потолочное перекрытие на площади 30 кв.м. Причина предположительно – короткое замыкание электропроводки на кухне. Виновный и ущерб устанавливается.

31 мая 2018 г. 12.02 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Вилюйская с.Сунтар Сунтарского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела веранда. В результате пожара огнем повреждены веранда и кровля на общей площади 44 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

31 мая 2018 г. в 17.19 на пульт «01» поступило сообщение о том, что на ДСК «Сардана» г.Якутска горят участки. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели трава и участки. В результате пожара огнем повреждены: на 1-м участке строительные материалы и забор, на 2-м участке дом по всей площади, на 3-ем участке дом, свинарник, сарай по всей площади, на 4-ом участке стена, потолочное перекрытие и забор. Причина предположительно – неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливается.

31 мая 2018 г. в 17.39 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит деревообрабатывающий цех на территории ЯКСМК на ул.Дзержинского г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля строения по всей площади. В результате пожара огнем повреждены кровля, мусор и пристрой. Пожарными спасено деревообрабатывающее оборудование. Причина предположительно – неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)