31 мая предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 31 мая в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

Вилюйский район:

10:00-18:00 – г. Вилюйск (микрорайон ММС, предприятие «Вилюйавтодор», аэропорт) – ремонтные работы на ВЛ 6 кВ «Вилюйск-Аэропорт».

Ленский район:

09:30-10:30 – г. Ленск (Ленина 63-87 нечётная сторона, Победы 2-22 четная сторона, ул. Пролетарская 1-5 нечетная сторона, ул. Пролетарская, 2 – контора предприятия «Ленскстрой», Ойунского, 14 А – Россельхозбанк, ТВК) – разрезание шлейфов на опоре №31 яч №32 ф. «Город 1-я цепь»

10:00-12:00 – п. Южная Нюя (Комсомольская) – установка прибора головного учета на КТП-3

10:00-18:30 с вводом на обед – с. Чамча (Интернациональная, Клубный переулок, Саморцева 2-12 чётная сторона, Центральная – частично) – установка опор №№2-9, 12, 13 н ВЛ 0,4 кВ Чамча

10:00-17:00 — п. Пеледуй (Пеледуйский судостроительный завод), ПАО Сбербанк – ремонтные работы на ВЛ-10 кВ ф. «ПССРЗ»

10:00-17:00 – п. Южная Нюя, п. Батамай – ремонтные работы Л-309 ф. «Южная Нюя»

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

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Напоминаем, что при возникновении внеплановых отключений и введении аварийных ограничений потребители электроэнергии обязаны иметь автономный резервный источник питания (Постановление РФ №861 от 27.12.2004).

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и т.д.