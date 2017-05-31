31 мая 2017

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Какой банковский продукт использует депутат и банкир Василий Тимофеев
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«Вова, садись. Два!» и другие яркие моменты 29-ой сессии Ил Тумэна
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Политика
На ХХIХ внеочередной сессии Ил Тумэна рассмотрено 37 вопросов
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Приняты изменения в закон о госбюджете-2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов
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Ил Тумэн отменил графу «против всех» в избирательном бюллетене
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Культура & Образование
Театр начинается с детства
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Культура & Образование
Благотворительному центру КЕМЕ исполнилось  25 лет
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Культура & Образование
Позитив
Группа «Хатан» вернулась в Якутск
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Столица
Жители аварийных домов и сироты получили ключи от новых квартир
30.05.2017, 17:27
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Обнаружено тело погибшего в Олекминском районе
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Происшествия
Резонанс
В Намском и Кобяйском районе продолжаются поиски двух мужчин
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Культура & Образование
Студентов Якутской ГСХА принимают на практику
30.05.2017, 17:20
Происшествия
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30.05.2017, 17:14
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Минприроды объявляет конкурс на лучшее стихотворение о природе
30.05.2017, 16:43
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Экстра
Ил Тумэн отправил в Общественную палату Якутии известных людей
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По вине взрослых дети в Якутске продолжают получать травмы в ДТП
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Республика
Энергетики ведут ремонт магистральных линий электропередачи в Сунтарском районе
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Республика
Минобрнауки: информируйте детей о Едином номере пожарных и спасателей
30.05.2017, 15:34
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Минприроды Якутии устанавливает личность охотника,  добывшего большое количество гусей
30.05.2017, 15:26
Происшествия
В Якутске алиментщик выплатил более 120 тысяч рублей, испугавшись уголовной ответственности
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Экстра
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Культура & Образование
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«Больше кислорода» в Тулагино-Кильдямском наслеге
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Культура & Образование
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Грубое нарушение спикера при подтверждении полномочий депутата
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Политика
Ил Тумэн обсуждает кандидатуры в Общественную палату
30.05.2017, 11:41
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Футуролог
31 мая 2017, 6:00
82

31 мая 2017

31 мая 2017 среда

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Овен (21 Марта 19)

Это хороший день для работы в области финансов, имущества и активов. Вы будете убедительны в этих дискуссиях. Вы можете незаметно потратить  деньги на предметы, связанные с косметикой, ювелирными изделиями, предметами личной гигиены и парфюмерией. (Странно, но факт.)

Телец (20 Апреля-Май 20)

Отношения с другими людьми будут как никогда крепки сегодня. Вы узнаете настоящую правду о чем-то. Кроме того, вы будете чувствовать подтекст, если кто-то будет пытаться что-то скрыть или ввести в заблуждение. Вас не обманешь.

Близнецы (21 Мая 20)

Ваша способность что-либо изучать сегодня является фантастической. Вы не остановитесь, пока не найдете то, что ищете. Однако, верно и обратное утверждение. Вы, возможно, захотите, прикрыть что-то. Если так, то это, возможно, будет успешным.

Рак (21 Июня-Июль 22)

Разговор с подругой будет сегодня напряженным. Возможно, вы думаете о чем-то. Вполне вероятно, это привлечет к вам кого-то, кто сильнее и убедительнее. С другой стороны, если вам есть, что сказать, люди могут прислушаться.

Лев (23 Июля-Август. 22)

Если вы поговорите с родителями или вашим начальником сегодня, это будет незабываемо. Все будут серьезны и сосредоточенны. Наверное, кто-то будет пытаться убедить другого человека в чем-то.

Дева (Августа. 23-сентября. 22)

Сегодня можно сделать жизнь проще, избегайте спорных вопросов, как то политика, религия и отношения между людьми. Кто-то может обратиться к вам. (Чем бы дитя ни тешилось.) Кто предупрежден – тот вооружен.

Весы (Сентябрь. 23-октября. 22)

Если вы хотите добраться до сути чего-то – делайте это сегодня. Особенно если это связано с налогами, долгами, общей собственностью, кредитными картами, наследством и страховыми вопросами. Вы находитесь в соответствующем настроении. «Только факты».

Скорпион (Октября. 23-ноября. 21)

Ваши отношения с партнером или близким другом будет напряженными сегодня. Один из вас намерен добраться до сути чего-то, хочет узнать правду. Мы не говорим о беззаботной болтовне. Приготовьтесь к горячей сковородке, потому что вы будете на ней, или будете говорить с кем-то, сидящим на ней.

Стрелец (Ноября. 22-декабря. 21)

Вы можете многое сделать на работе сегодня, потому что вы сильный, целеустремленный, мотивированный, плюс у вас способность влиять на других людей следовать вашему примеру. Да – мы говорим про супергероев!

Козерог (Декабря. 22-января. 19)

Романтические беседы набирают интенсивность, особенно если речь идет о ревности. Ничего не умалчивается и не скрывается. Секреты выйдут наружу. Веселые тайны понравятся.

Водолей (Января. 20-февраля. 18)

Семейный разговор будет сегодня напряженным. Кто-то хочет добраться до сути чего-то. Возможно, они хотят знать реальную стоимость чего-то, или кто чем занимается, или как что-то будет сделано. Или, возможно, — «кто это сделал?»

Рыбы (Февраля. 19-20 марта)

У вас сегодня пытливый ум. В дискуссиях с другими, вы найдете сильные и нужные факты. Кроме того, во всех ваших взаимодействиях вы увидите скрытый смысл вещей так, как если бы у вас было рентгеновское зрение. Никто не сможет обмануть вас. («Я вижу вас насквозь».)

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