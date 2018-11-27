31-летний мужчина решил жить с девушкой, мать написала в полицию

В дежурные части полиции продолжают поступать заявления о розыске без вести пропавших несовершеннолетних и граждан. К счастью, большинство объявленных в розыск находятся, возвращаются в лоно семьи. Но, к сожалению, во всех этих случаях речь идет об их легкомыслии и праздном образе жизни.

10 дней не давал о себе знать 42-летний житель Якутска. Во время обнаружения его местонахождения полицией находился в компании приятелей. Пока близкие переживали за его судьбу, он проводил все это время в алкогольном угаре.

К сожалению, ни пол, ни возраст не являются помехами для ведения праздного образа жизни. На день дольше вышеуказанного мужчины в подобных обстоятельствах находилась 75-летняя женщина. Пенсионерка была разыскана на 11 сутки розыска.

43-летняя мать семейства в течение пяти дней гуляла в компании подруг и друзей, забыв, что в это время ее ждут дома дети и престарелые родители.

37-летний мужчина не менее недели таким же образом решил «отдохнуть» от семьи, во время распития спиртных напитков, забыв о счете времени.

Встречаются случаи, когда поводом для подачи заявления в полицию являются семейные ссоры. О пропаже 26-летней дочери подала в розыск ее мать. На деле оказалось, что девушка проживает отдельно, с чем ее мать никак не могла смириться и, что явилось поводом для семейных ссор.

Схожий случай произошел и в другой семье. 31-летний мужчина решил совместно проживать со своей девушкой, но с этим также не согласилась его мать, которая написала заявление в полицию об его розыске.

При каждом исчезновении несовершеннолетнего для личного состава полиции объявляется специальный сигнал «Тревога». Каждый такое случай – это чрезвычайное происшествие. 13-летнюю девочку всю субботу разыскивала полиция г. Якутска. Выяснилось, что она гуляла со своими друзьями. Ребенок возвращен в семью.

Уважаемые граждане, полиция в очередной раз напоминает вам, что необходимо сообщать своим близким о своих планах. В век высоких технологий, это в принципе несложно, стоит только набрать знакомые номера. Уважайте себя, своих близких и родных. Родители! Наступила суровая якутская зима, нахождение несовершеннолетних на улице без присмотра взрослых грозит немалыми рисками, усильте свой контроль за ними.