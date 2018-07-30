31 июля предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении 31 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-10:30 – Покровский тракт 10 км – ремонтные работы на ВЛ 6-10 кВ Л-Свинокомплекс-1;

09:00-12:00 – Лермонтова 35/1, Петра Алексеева 25/1, 27, 27/1 – ремонт ВН в яч. Л-ТП «Дом Ветеранов»;

09:00-12:00 – СОТ Птицевод, СОТ Быйанг, Софронова 2-29 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-16:00 – Сергеляхское шоссе 8-11 км, СОТ Заря, ДСК Победа – установка ОПН, устройств временного заземления на ВЛ 6-10 кВ Л-Борисовка;

09:00-17:00 – Набережная 4-8, ДСК Луч ул. Центральная, Сергеляхское шоссе 5 км (частично), Бутакова, Белое озеро 8-27, Газовиков 34-54, Алтайская 5-20 – отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

10:30-12:00 – район Речевой школы (частично) – подключение СТП ДСК Строитель;

13:00-17:00 – Барахова 5-23, Солдатова, Сергеляхское поле, Феликса Кона 16-41, Котенко 11-47 – работы по технологическому присоединению потребителей.

Ленский район:

09:30-17:30 – г. Ленск (Дзержинского 12, 14, Ойунского, 15, 17) – монтаж СИП, перевод абонентов на новую линию, демонтаж старой линии;

09:30-17:00 – п. Пеледуй (Советская, Строителей, Комсомольская, Водников, Центральная, Юбилейная) – техобслуживание КТП №21;

11:00-18:00 – с. Беченча, с. Новая Мурья – текущий ремонт ВЛ 10 кВ Л-308 от Р-308 до ПС «Беченча».

Нюрбинский район:

10:00-19:00 – г. Нюрба (мкр. Амакинка), с. Антоновка, Нефтебаза – строительство ВЛЗ 10 кВ.

Таттинский район:

09:30-17:00 – с. Усть-Татта, с. Хара-Алдан – ремонт В-47 на ПС «Уолба».

Хангаласский район:

10:00-13:00 – с. Октемцы, с. Техтюр, с. Улах-Ан, с. Чапаева.

В графике возможны изменения.

Энергетики Якутии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы свести количество попадающих под ограничение адресов к минимуму.

Для быстрого и удобного ежедневного получения информации об ограничениях электроснабжения приглашаем вас подписаться на канал «Якутскэнерго» в мессенджере Telegram.

Ссылка для пользователей персональных компьютеров: https://web.telegram.org/#/im?p=@Yakutskenergo.

Для мобильных устройств: https://t.me/Yakutskenergo.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.