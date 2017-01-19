300 лошадей из Заречья перевезут в Абыйский район

Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики республики для восстановления поголовья лошадей Абыйского улуса разработан механизм государственной поддержки.

Механизм предлагает Абыйскому улусу приобрести и перевезти 300 голов лошадей из центральных улусов. По предварительным данным изъявили желание выставить для реализации жеребят хозяйства Чурапчинского (100 голов), Таттинского (100), Амгинского (50), Мегино Кангаласского (50) улусов. Средства в объеме 7 860 тыс. рублей на возмещение 50 процентов от стоимости жеребят доведены до Абыйского улуса в 2016 году, средства 17 800 тыс. рублей предусмотрены в бюджете на 2017 год. Возмещение перевозки лошадей составляет 7 500,0 тыс. рублей (100%).

Механизм предусматривает и возмещение расходов по транспортировке кормов в объеме 9 201,0 тыс. рублей (100 %). Автомобильным транспортом перевозится 150 тн сена и 24 тн. овса, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).