30 тысяч должников рассчитались за электроэнергию

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» подвел итоги акции «Погаси долги без пени».

С 10 по 30 декабря 2017 г. почти 30 тысяч абонентов погасили задолженность перед энергетиками на общую сумму 97 млн 689 тысяч рублей. Это на десять процентов больше, чем за аналогичный период 2016 года. Средняя сумма оплаты долга составила 3273 рубля.

Самые большие платежи в этот период сделали горожанин из Якутска (свыше 188 тысяч рублей) и житель Алданского района (более 111 тысяч рублей).

Каждому клиенту, полностью и в установленный срок погасившему долг по энергоресурсам, были аннулированы пени на сумму от нескольких копеек до 10 тысяч рублей.

–Акция, также, как и соглашение о реструктуризации задолженности, дает возможность клиентам решить проблемы с просроченными платежами, – отмечает директор Энергосбыта Наталья Корягина. – В отношении потребителей-неплательщиков могут быть вынесены судебные решения. Их исполнение является обязательным. Неисполнение ведет к принудительному взысканию долга. Избежать этих санкций достаточно легко, если оплачивать счета-квитанции за потребленную электроэнергию до 10 числа каждого месяца.

Напоминаем, что с 1 января 2016 года действует Федеральный закон №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов». Согласно этому документу в отношении граждан определен следующий порядок. За неоплату коммунальных услуг в первый месяц просрочки начисление пени отменено. С 31 по 90 день просрочки пени начисляют в размере 1/300 ставки рефинансирования, а с 91 дня – в размере 1/130 ставки рефинансирования.