30 июня в Якутске плановые ограничения электроснабжения

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 30 июня в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:
г. Якутск:
09:00-12:00 – Чернышевского 14/2, 16, 16/1, 118, 118/1, 118/3, Покровский тракт 4 км, Марха (частично);
09:00-17:00 – Каландаришвили 29/1- 37, Маяковского 86- 92, Сергеляхское шоссе;
14:00-17:00 – 50 лет Советской Армии.
В графике возможны изменения.comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба ПАО "Якутскэнерго"