30 июня в Якутске плановые ограничения электроснабжения

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 30 июня в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику: г. Якутск: 09:00-12:00 – Чернышевского 14/2, 16, 16/1, 118, 118/1, 118/3, Покровский тракт 4 км, Марха (частично); 09:00-17:00 – Каландаришвили 29/1- 37, Маяковского 86- 92, Сергеляхское шоссе; 14:00-17:00 – 50 лет Советской Армии. В графике возможны изменения. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба ПАО "Якутскэнерго"

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82