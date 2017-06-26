30 июня – Единый информационный день

Во всех округах и пригородах столицы 30 июня пройдет Единый информационный день с участием представителей Окружной администрации города Якутска, депутатов Якутской городской Думы, членов Общественной палаты, руководителей структурных подразделений и муниципальных предприятий. В этом месяце ЕИД посвящен теме: «Организация летнего отдыха для детей».
Отметим, что Единый информационный день в городе Якутске проводится ежемесячно с 2014 года. За три года мероприятие зарекомендовало себя успешным инструментом взаимодействия власти с населением. У горожан есть возможность в открытом диалоге высказать свое мнение, задать вопросы и внести предложения.
|№
|Наименование
|Место проведения
|Время проведения
|1.
|Управление Автодорожного округа
|Управа Автодорожного округа
Адрес: пр. Ленина, 52, вход со двора, 3 под., 2 этаж
|12.00
|2.
|Управление Гагаринского округа
|Управа Гагаринского округа
Адрес: ул. Можайского, 13/3Г, корп. 1
|11.00
|3.
|Управление
Губинского округа
|Лагерь «Родничок»
Адрес: Сергеляхское шоссе, 8 км.
|11.00
|4.
|Управление
Октябрьского округа
| Лагерь «Каландарашвили»
Адрес: Покровский тракт, 8 км.
|11.00
|5.
|Управление Промышленного округа
|Управа Промышленного округа
Адрес: ул. 50 лет Советской Армии, 33
|11.00
|6.
|Управление
Сайсарского округа
|Лагерь «Радуга»
Адрес: ул. Покровский тракт, 16 км.
|11.00
|7.
|Управление
Строительного округа
|Актовый зал Управы Строительного округа
Адрес: ул. К. Цеткин, 2
|12.00
|8.
|Управление
Центрального округа
|Лагерь «Бинго»
Адрес: ул. Сергеляхское шоссе, 11 км.
|11.00
|Лагерь «Спутник»
Адрес: Хатын-Юряское шоссе, 4 км.
|12.00
|9.
|Управление Администрации мкр. Кангалассы
|МОБУ Кангаласская СОШ
Адрес: мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 14
|15:00
|10.
|Управление Администрации
с. Маган
|Управа администрации с. Маган
Адрес: с. Маган, ул. Кирова, 1
|10.00
|11.
|Управление Администрации
мкр. Марха
|КОЦ «Пульс»
Адрес: ул. Советская, 6
|15.00
|12.
|Управление Администрации
с. Пригородный
|Дом культуры «Надежда»
Адрес: с. Пригородный, ул. Совхозная, 27
|11.00
|13.
|Управление Администрации
с. Табага
|Администрация с. Табага
Адрес: с. Табага, ул. Комсомольская, 20/2
|11.00
|14.
|Управление Администрации Тулагино-Кильдямского наслега
|Администрация с. Тулагино
Адрес: с. Тулагино, ул. Первомайская, 4
|11.00
|15.
|Управление Администрации Хатасского наслега
|Хатасская СОШ
Адрес: с. Хатассы, ул. Совхозная, 31
|10.00
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