30 июня – Единый информационный день

Во всех округах и пригородах столицы 30 июня пройдет Единый информационный день с участием представителей Окружной администрации города Якутска, депутатов Якутской городской Думы, членов Общественной палаты, руководителей структурных подразделений и муниципальных предприятий. В этом месяце ЕИД посвящен теме: «Организация летнего отдыха для детей».

Отметим, что Единый информационный день в городе Якутске проводится ежемесячно с 2014 года. За три года мероприятие зарекомендовало себя успешным инструментом взаимодействия власти с населением. У горожан есть возможность в открытом диалоге высказать свое мнение, задать вопросы и внести предложения.

№ Наименование Место проведения Время проведения 1. Управление Автодорожного округа Управа Автодорожного округа Адрес: пр. Ленина, 52, вход со двора, 3 под., 2 этаж 12.00 2. Управление Гагаринского округа Управа Гагаринского округа Адрес: ул. Можайского, 13/3Г, корп. 1 11.00 3. Управление Губинского округа Лагерь «Родничок» Адрес: Сергеляхское шоссе, 8 км. 11.00 4. Управление Октябрьского округа Лагерь «Каландарашвили» Адрес: Покровский тракт, 8 км. 11.00 5. Управление Промышленного округа Управа Промышленного округа Адрес: ул. 50 лет Советской Армии, 33 11.00 6. Управление Сайсарского округа Лагерь «Радуга» Адрес: ул. Покровский тракт, 16 км. 11.00 7. Управление Строительного округа Актовый зал Управы Строительного округа Адрес: ул. К. Цеткин, 2 12.00 8. Управление Центрального округа Лагерь «Бинго» Адрес: ул. Сергеляхское шоссе, 11 км. 11.00 Лагерь «Спутник» Адрес: Хатын-Юряское шоссе, 4 км. 12.00 9. Управление Администрации мкр. Кангалассы МОБУ Кангаласская СОШ Адрес: мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 14 15:00 10. Управление Администрации с. Маган Управа администрации с. Маган Адрес: с. Маган, ул. Кирова, 1 10.00 11. Управление Администрации мкр. Марха КОЦ «Пульс» Адрес: ул. Советская, 6 15.00 12. Управление Администрации с. Пригородный Дом культуры «Надежда» Адрес: с. Пригородный, ул. Совхозная, 27 11.00 13. Управление Администрации с. Табага Администрация с. Табага Адрес: с. Табага, ул. Комсомольская, 20/2 11.00 14. Управление Администрации Тулагино-Кильдямского наслега Администрация с. Тулагино Адрес: с. Тулагино, ул. Первомайская, 4 11.00 15. Управление Администрации Хатасского наслега Хатасская СОШ Адрес: с. Хатассы, ул. Совхозная, 31 10.00