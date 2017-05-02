3 мая — сдача норм ГТО и соревнования на Кубок Федерации профсоюзов РС Я)

Завтра, 3 мая в 12 ч. состоится открытие Единого дня выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». С 3 по 5 мая любой желающий может прийти на стадион «Туймаада» и выполнить нормативы комплекса ГТО.

Мероприятие проводится при совместной организации Управления физической культуры и массового спорта республики и Федерации профсоюзов республики.

3 мая принимаются подтягивание из виса на высокой (мужчины) и на низкой (женщины) перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири 16 кг, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине и стрельба из пневматической винтовки.

4 мая стрельба из пневматической винтовки (для тех, кто не успел накануне), бег на 100 метров, бег на 2 и 3 км.

5 мая также стрельба из пневматической винтовки, метание спортивного снаряда (на ипподроме ЯГСХА) и кросс по пересеченной местности на дистанции 2,3,5 км (в парке культуры и отдыха).

А также 3 мая в 13-00 ч. состоится соревнование по перетягиванию каната на Кубок Федерации профсоюзов республики среди сборных команд отраслевых профсоюзов.

Мероприятие в республике проводится впервые, на сегодня заявки на участие подали 10 команд. Все мы помним очень интересные, захватывающие моменты соревнований по перетягиванию каната в рамках проведения III Спартакиады трудовых коллективов республики, состоявшейся в 2015 году. От этого мероприятия также ждем ярких эмоций, красивых побед.

Всех желающих приглашаем поболеть за команды!