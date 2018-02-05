3-летний малыш бегал по Якутску босиком. Обморожение стоп

Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения малолетнего ребенка с признаками обморожения конечностей.

На данном этапе установлено, что 03.02.2018 мать ребенка, оставив малолетнего сына в квартире с родственником, ушла в магазин. Мужчина, оставив ребенка, также направился в магазин. Во время его отсутствия, мальчик выбежал из квартиры на улицу без верхней одежды и обуви. Ребенка заметили прохожие и занесли в магазин, расположенный в доме, где проживает ребенок.

Мальчик, 2014 г.р. госпитализирован в ожоговое отделение ГБУ РС (Я) РБ № 2 «Центр экстренной медицинской помощи». У ребенка диагностировали отморожение обоих стоп 1-2 степени.

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям лиц, под чьим присмотром находился ребенок.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Анна ПЕСТЕРЕВА.