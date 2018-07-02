3 июля предстоят временные ограничения электроснабжения

ПАО «Якутскэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения 3 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, техприсоеднинению льготной категории населения и бизнеса по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Тепличная (частично), Бестужева-Марлинского (частично), Тихонова, Стрекаловского, Сандал переулок, Водопьянова2, 8, Покрышкина 2, 2/1, 6 Пилотов 31, 38, 41, 48, 50, 52, Марии Расковой 2-16,Мархинская (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Ярославского 32, 39, Кулаковского 12 – трассировка кабельных линий ТП «Квартал В»;

09:00-16:00 – Дальняя, Песчаная, 8 Марта – переключение н/в нагрузки потребителей ВЛ 0,4 кВф. Дальняя КТП «Песчаная»;

09:00-17:00 – Бестужева-Марлинского 3/1, Губина 1/1, 3, 6 Федора Попова 17 – замена автоматических выключателейКТП 142 «Квартал №4»;

09:00-17:00 –Ушакова 6,8,10,12,14,16, 18,20,26, Байкалова (частично), Крупской, Тимирязева, Три сосны, Окружное шоссе, Набережная 2-я 10,10/1, 30б,34,34б,35,36,Молодежная (частично),Центральная, Озёрная, Покровский тракт 5 км– отключение потребителей-должников по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-16:00 – Сергеляхское шоссе 8-13 км, Этнографический комплекс «ЧочурМуран», Борисовка 3-й квартал – капитальный ремонтВЛ 6кВ Л-Борисовка ПС 110 кВ«Хатынг-Юрях»;

13:00-17:00 – Чусовского, СОТ «Птицевод», Космонавтов 17, 19,25,26/1 –работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – ГСК «Космос», ГСК «СМУ-16»,Мординова 1а,1,5/1, 17, Солдатова 2,4, 5, Ефимова 2,4,6,8, 9,10, 11, 13/1, Тихонова 4, 11, Газомагистральная 29,31,43 – пасынковка опоры ВЛ 6 кВ Л-ТП 10А.

Горный район:

10:00-12:00 – с. Бердигестях (Ленина,Гагарина,Строда,Коврова,Данилова,Р.Андреевой, Октябрьская) – подключение КТП№5 «Пекарня»;

13:00-15:00 – c.Ерт (частично).

Ленский район:

09:00-13:00 – п. Ярославский – плановая проверки УРЗА в объёме «В» яч.17 «ВВ-17» на ПС 110 кВ «Ленск»;

09:30-17:30 – г. Ленск (Дзержинского, Орджоникидзе, Пролетарская, Якутская, Победы, Ойунского, гаражи по ул. Пролетарская, салон парикмахерская «Людмила», магазины: «Родничок», «Семко», «Легенда», «Север», «Драгоценности Якутии») – доливка масла ТП Школа № 2, ТП «Металлург», ТП-6, ТП-7, ТП «7-ой квартал»;

10:30-17:30 – п. Витим (мкр-н «Геолог», тех. участок) – ремонтные работы на ВЛ10кВ участок опор № 56-61 ПС «Витим» яч. №5 ф. мкр. «Геолог»;

14:30-18:00 – г. Ленск (дачи, Нефтебаза, 2 АЗС) – плановая проверки УРЗА в объёме «В» яч. 18 ф. ГСМ на ПС110 кВ «Ленск»;

14:30-16:30 – г. Ленск (Скорая помощь, МДОУ детский сад «Звёздочка», Музыкальная школа, АО «Алмазэргиенбанк», МО «Управление образования», Чапаева 60, Заозёрная 25-29, Монтажная, Транспортная, 2-Транспортная, Пролетарская 28-52, Тургенева, Титова, Нюйская, 1-ая Нюйская, 2-ая Нюйская, 4-ый Нюйский переулок, Сосновая, Дальняя, Нагорная, Пушкина, Толстого, Гагарина, Орджоникидзе 11, Таёжная 1-14, Мирнинская 25-50, Сунтарская 1-9, Первомайская 11-17, 28-32, 35-61) – подключение отпайки ТП «Детский сад» ВЛ 6 кВяч. 40 ф. «Город-4цепь» от ПС 110 кВ «Ленск».

Мегино-Кангаласский район:

10:00-17:00 –пгт. Нижний Бестях (ГНС, лесхоз, больница, Абалах, БАТП, ОАО «Ленагаз», ЭТУС, МО «Администрация Мегино-Кангаласскогоулулса», ПАО «Сбербанк», магазины).

Намскийрайон:

10:00-17:00 – с. Едейцы, с. Хомустах, с. Партизан, с. Никольцы, с. Хамагатта, с. Намцы, с. Искра, с. Тастах, с. Салбан, с. Графский Берег, с. Красная деревня, с. Бетюнцы, с. Модут, с. Хатырык, с. Маймага, с. Тюбя – проведение текущего ремонта РЛ-37, РЛ-30 ПС 35/10 кВ «Хомустах», ПС 35/10 кВ «Намская».

Олекминский район:

12:00-15:00 – с. Олекминское – ремонтные работы на ВЛ10 кВ Л 4-4 «Каландаришвили».

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.