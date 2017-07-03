3 июля ожидаются плановые ограничения электроснабжения

В понедельник, 3 июля, предстоят временные ограничения электроснабжения.
Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 3 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:
г. Якутск:
09:00-12:00 – Чернышевского 118, 118/1, 118/3, Покровский тракт 4 км, п. Малая Марха, Намцирский тракт, п. Пригородный (частично);
09:00-15:00 – Семена Данилова 3/2-9/6, 32, 36;
14:00-17:00 – Заводская 19/1-19/6, Луговая, Якова Потапова, Северная. Ильменская 63-96, Билибина 7/6, Можайского 64-79, Связистов, Марха, Ново-Карьерная (частично).
В графике возможны изменения.comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба ПАО "Якутскэнерго"